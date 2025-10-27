EN VIVO
Marcela Pagano reveló el vínculo secreto de Horacio Cabak con Milei

Marcela Pagano acusó al conductor de maltratar a colegas y deslizó un supuesto vínculo con el presidente Javier Milei en un mensaje que generó alto impacto en redes.

27 de octubre, 2025 | 19.19

Marcela Pagano y Horacio Cabak protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que el conductor compartiera un posteo y la comprara con  Karina Jelinek. La diputada nacional y periodista le respondió con un mensaje contundente en el que, además de cuestionar su comportamiento con colegas mujeres, dejó entrever un supuesto vínculo entre él y el presidente Javier Milei.

Horacio, vos acosabas, hostigabas y te reías de tus compañeras mujeres. Por eso te fueron de tantas producciones. Estás en ese canal porque escuchás ópera en Olivos. Beso a las que te tienen que soportar ahora, pobres laburantes”, escribió Pagano en su cuenta de X (ex Twitter), generando un fuerte revuelo en redes y revelando el supuesto vínculo con el Presidente.

Marcela Pagano fue durísima con Horacio Cabak.

De inmediato, Horacio escribió: "Marcela, a la que echaron por maltratadora es a vos. Yo puedo volver a todos los lugares en los que trabajé. Hace 30 años que lo hago. Nunca tuve ninguna denuncia. Vos no podés volver a ningún lado". Para finalizar, expresó: "Sos una pobre carpeteadora berreta. Una ultrakirchnerista que se disfrazó de libertaria para engañar a la gente que votó a Milei. Una paria política con fecha de vencimiento".

La dura respuesta de Marcela Pagano a Horacio Cabak

De forma contundente, ella respondió: "Qué denuncia modelo añoso devenido en periodista ensobrado?! Traé la prueba, mándame el expediente! A diferencia tuya, yo tengo amigos y ex jefes que me adoran, vos sos detestado en los medios! Jamás olvidaremos lo que le hiciste a Jujuy Jiménez, violento! Ella, gran persona y valiente te escrachó, otras a las que acosaste no se animaron. Te dejo los recuerdos y el troquel, para que disfrutes mientras comés comida paga por todos los contribuyentes en Olivos!"

Los periodistas tuvieron un fuertísimo cruce.

