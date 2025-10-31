Tres figuras de la televisión podrían dejar sus canales para pasar a LN+

Tres figuras fueron tentadas por La Nación´+.

El mercado televisivo se sacude una vez más con las revelaciones que hizo Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV). La periodista contó que tres grandes figuras podrían desembarcar en LN+ en 2026, en medio de una fuerte competencia entre señales por quedarse con los principales nombres del periodismo argentino.

Hace unos días, Calabró había adelantado que Germán Paoloski fue tentado por La Nación+ para dejar Telefe el próximo año. “Luis Majul levantó el teléfono y le dijo: ‘Hola Germancito querido, te queremos en LN+’. Es uno de los decisores del canal”, detalló. Según explicó, esta no sería la primera vez que lo buscan: “Ya el año pasado, en noviembre o diciembre, había sido tentado para irse. Estuvo a punto, pero prefirió quedarse en Telefe, su zona de confort”.

Pero la primicia no terminó ahí. Marina Calabró reveló que Antonio Laje y Pablo Rossi también estarían en la mira de LN+. Ambos pasaron a A24 en 2025, pero la señal de noticias de La Nación estaría interesada en repatriarlos. “Si de plata se trata, LN+ está dispuesta a pagarles el doble de lo que cobran actualmente”, aseguró la periodista, dejando en claro que el canal planea una jugada fuerte para el próximo año.

El posible pase de Germán Paoloski de Telefe a LN+

Según reveló Marina Calabró, Germán Paoloski es uno de los nombres que La Nación+ quiere incorporar en 2026. El conductor, que actualmente lidera ciclos en Telefe, habría sido tentado directamente por Luis Majul, quien le transmitió la propuesta para sumarse al equipo de noticias. Paoloski reconoció que las conversaciones existen, aunque todavía no definió su futuro: “Ya me habían llamado el año pasado. Este año veremos, no hay una decisión tomada”.