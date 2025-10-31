Una figura de Telefe podría irse a otro canal en 2026: "Decisión tomada"

Temor en Telefe por la posible salida de una figura.

En medio de los recientes cambios en la televisión argentina, una nueva versión comenzó a circular sobre el futuro de una figura histórica de Telefe. Según contó Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), Germán Paoloski habría sido tentado por La Nación+ para incorporarse a la señal de noticias en 2026.

“Luis Majul levantó el teléfono y le dijo: ‘Hola Germancito querido, te queremos en LN+’. Es uno de los decisores del canal”, detalló Calabró en su columna de espectáculos. Según la periodista, no sería la primera vez que el conductor recibe una propuesta similar: “Ya el año pasado, entre noviembre y diciembre, había sido tentado para irse. Estuvo a punto, pero decidió quedarse en Telefe, su zona de confort”.

El posible pase se da en un contexto de reacomodamientos dentro del canal de las tres pelotas, tras la compra total del paquete accionario de Paramount por parte de Gustavo Scaglione. “Telefe cambió de dueños y siempre hay movimientos. Me dijeron que Germán escuchó la propuesta de Majul, pero también quiere esperar qué oferta le hace Telefe para el año que viene”, explicó Calabró.

Durante el programa, el periodista Leo Paradizo se comunicó directamente con Paoloski para confirmar la información. Fiel a su estilo, el conductor respondió: “Afirmativo, ya me habían llamado el año pasado. Este año veremos, no hay una decisión tomada”.

Las recientes salidas de Telefe

El posible alejamiento de Germán Paoloski se sumaría a una serie de cambios significativos en la grilla del canal. Una de las más resonantes fue la salida de Cristina Pérez, quien tras años de conducción junto a Rodolfo Barili en Telefe Noticias decidió dar el salto a La Nación+. Estos movimientos se dan en medio de la transición empresarial de Telefe, ahora bajo el control total de Gustavo Scaglione, lo que alimenta las versiones de nuevas incorporaciones y posibles salidas de figuras históricas.