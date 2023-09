Tras su internación, El Trece confirmó lo que muchos esperaban de Jorge Lanata

Luego de las internaciones del periodista en terapia intensiva, el canal dio a conocer la decisión que tomaron sobre la continuidad de su ciclo al aire.

A poco más de un mes de su internación de urgencia, El Trece comunicó qué pasará con Jorge Lanata en su pantalla. El periodista dejó de conducir Periodismo para todos para enfocarse en su salud, pero a unos días de haber obtenido el alta médica, el canal de Adrián Suar confirmó sus intenciones con el programa político.

Tras 30 días de ausencia, y dos internaciones en terapia intensiva en la Fundación Favaloro, Lanata volverá a la pantalla chica. El reconocido conductor volverá a tomar las riendas de PPT, ciclo que ya lleva varias temporadas al aire, este domingo 24 de septiembre. Aunque si bien se decidió mantener bastante hermetismo sobre el tema, el canal ya dio a conocer la noticia de este regreso esperado por muchos televidentes.

Lanata fue internado por primera vez el pasado 23 de agosto debido a una infección urinaria bacteriana que complicó su cuadro de salud, pero tras presentar algunos signos de mejora, consiguió el alta el 12 de septiembre para poder festejar su cumpleaños en su casa y en compañía de la familia. No obstante, cerca de la medianoche volvió a descompensarse y tuvo que volver a la clínica de la fundación Favaloro para seguir internado el mismo día que cumplía 63 años.

Finalmente, Lanata obtuvo el alta definitiva el 16 de septiembre y se reincorporó a su empleo en radio Mitre de inmediato. Ahora, unos días después de retomar el ritmo, volverá a conducir su ciclo político humorístico dominical y competirá en el prime time nocturno contra Got Talent Argentina. Precisamente, este domingo a las 22 horas, tendrá su regreso, por ahora, definitivo.

Jorge Lanata volvió a Radio Mitre tras la internación y confirmó lo que todos piensan: "No hay tiempo"

Jorge Lanata arrastra un historial de problemas de salud muy extenso y nuevas complicaciones lo llevaron a estar internado en terapia intensiva durante dos periodos en los últimos días. El periodista reingresó en el área de cuidados críticos de la Fundación Favaloro a horas de haber recibido el alta, pero consiguió reponerse y este lunes 18 de septiembre volvió a su programa en radio Mitre. En el comienzo del ciclo, el periodista y conductor habló de su situación médica y dejó un profundo mensaje en el que confirmó lo que todos piensan sobre su vida.

Contrariamente a lo que muchos pensaban, Lanata no se quedó en su casa haciendo reposo y regresó a radio Mitre este mismo lunes. En principio, realizó el pase habitual con Eduardo Feinmann, quien destacó que lo "extrañó" mucho. Luego, ante la pregunta de su colega, Lanata contestó que está "bien" aunque "muy cansado" y aclaró que estuvo verdaderamente "complicado". En ese contexto, Lanata también confirmó que tuvo un "shock séptico" y que estuvo sedado en algunos períodos, en tanto que se lo escuchó con algunas complicaciones en el habla. "De las últimas veces en las cuales yo estuve internado, creo que esta fue la primera peor o la segunda peor", insistió el periodista.

Lanata reveló también que "en un momento" estuvo "asustado", sobre todo en los momentos de incertidumbre sobre su vida. "En los momentos que decís '¿y esto cómo sigue? ¿Sigo? Es raro", reflexionó un tanto consternado el periodista. Y luego confirmó lo que todos pensaban de su delicada situación de salud. "Mi mensaje universal después de todo esto es: 'Garchen todo lo que puedan'. Estoy hablando en serio, quiéranse, no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero no es un discurso hippie, es así. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo".

"Es la vida y la muerte, así de simple. Decís 'no puede ser' y sí, es eso. Menos planes, chicos, menos planes. Hagamos menos planes. Es lo que a mí, por lo menos, me quedó de estos días. Hagamos menos planes y démosle para adelante", concluyó.