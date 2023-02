Tomás Holder volvió a las redes con una foto desnudo: "Salvaje"

Tomás Holder reapareció en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una foto subida de tono.

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), respondió una serie de preguntas picantes en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 500 mil seguidores. Para responderlas, las ilustró con una foto de sí mismo frente al espejo y completamente desnudo que desconcertó a toda su audiencia.

Holder saltó a la fama en el reality no solamente por haber sido el primero en abandonar la casa, sino también por el particular personaje que hace en sus redes sociales. A pesar de que se había tomado un tiempo de las redes por su salud mental, volvió con todo y respondió las preguntas más personales.

"¿Andás en algo con alguien? ¿O soltero?", le preguntó uno de sus seguidores. "Los dejo a su criterio", contestó Holder, sembrando un gran misterio. Cuando le preguntaron por sus metas actuales, el infuencer respondió que son "viajar mucho este año, tener mucho laburo en las redes como hasta ahora".

"¿Cómo te sentís después de haberte hecho más conocido? ¿No te da miedo a veces estar tan expuesto?", le preguntó a su seguidor, en referencia a las recientes declaraciones de Holder sobre su salud mental. "El que tenga miedo a nacer, que no nazca", contestó el ex "hermanito".

Las preguntas que Tomás Holder les contestó a sus seguidores.

"¿Cómo te gustaría ser visto por la gente y recordado?", indagó otro seguidor, a lo que Tomás respondió que le gustaría ser recordado "como un pibe totalmente sincero, soñador, canchero y personaje que la vivió sin joder a nadie". Por último, habló sobre su exnovia, Paula Balbi, y dijo que a la hora de enamorarse, se fija mucho en la personalidad. "Mi ex no era para nada mi estereotipo y me enamoré por su persona", concluyó. Por último, le preguntaron a Holder con qué palabra describiría su vida y respondió "savage", que significa "salvaje" en inglés.

Tomás Holder reveló el calvario que vive por su salud mental

Recientemente, Tomás Holder habló sobre el difícil momento que está atravesando debido a la enorme exposición que enfrenta al día de hoy. "Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", anunció el joven.

Es por esto que decidió dejar las redes por un tiempo, evitar salir de fiesta todos los fines de semana y rodearse de sus personas más cercanas. "Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol. Llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses", confesó. En este sentido, destacó que en determinado momento, su cuerpo le dijo "basta", especialmente tras el ataque de pánico que sufrió en medio de una fiesta. "Sentí que me moría, sentí cómo me iba. Y no saben lo traumático que es", aseguró.