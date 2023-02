El inesperado comunicado de Tomás Holder a semanas de la final de Gran Hermano: "Por un tiempo"

El exparticipante del reality show habló a fondo en sus redes sociales y confesó qué pasará con su imagen en las próximas semanas.

Luego de haber protagonizado un video viral en un boliche, Tomás Holder reapareció en sus redes sociales con un comunicado que tomó por sorpresa a sus seguidores. El exparticipante rosarino tuvo un gran nivel de exposición luego de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, sin embargo, hubo cosas que no pudo tolerar y tomó una rotunda decisión.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, el influencer se mostró muy conmocionado y generó gran preocupación con un peculiar video. En el clip que subió a sus historias, Holder anunció su retiro de las redes sociales por tiempo indeterminado. "Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hago esto para todos mis seguidores. Quiero decirles que por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes", empezó por decir el joven de 22 años.

En este marco, el exconcursante aseguró que la pasó bastante mal con la sobreexposición y que incluso terminó con varias repercusiones en su salud. "Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien. Y nada, quería mantenerlos informados que voy a mejorar", explicó Holder visiblemente angustiado.

Finalmente, el rosarino aseguró que no quería dejar de comunicar su decisión a sus seguidores y pidió que no se preocupen por él "por que va e estar bien". "Por un tiempo, por unos días, no sé por cuanto no voy a subir cosas. Así que no se preocupen, que estoy bien. Estoy en casa, con gente que me quiere, con familia. Y nada, les mando un beso a todos", sentenció Tomás Holder.

El brutal descargo de Tomás Holder tras enfrentar a la policía: "Le pegaron"

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano (Telefe) habló tras la polémica que generó en Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos), donde en las últimas horas hubo versiones de que había sido detenido por la policía.

Según trascendió, el ex participante de GH había sido demorado y detenido por las autoridades entrerrianas por haber pasado a toda velocidad con su automóvil y con la música al máximo. Días después, Holder dio explicaciones en sus redes sociales y detalló sobre lo sucedido.

"Recién me levanto. Estaba viendo los mensajes y las cosas que suben. Nadie quedó detenido de nada, gente, a mi amigo le pagaron dos individuos, él se defendió y los policías lo pararon", aseguró el influencer en el clip. En este sentido, negó rotundamente haber sido detenido: "Nos detuvieron para sacarnos el auto y pedirnos una foto. Nadie nos detuvo, así que nada, sigan inventando que quedé detenido", cerró.