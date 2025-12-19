Macron dice que Europa tendrá que hablar con Putin si no prosperan los diálogos de EEUU

El presidente francés, Emmanuel Macron, ofrece una rueda de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica

‍Europa tendrá que volver a entablar conversaciones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin, si fracasan los últimos esfuerzos liderados por Estados Unidos para ‍negociar un acuerdo de paz ⁠en Ucrania, dijo el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.

Los líderes europeos, recelosos de las futuras ambiciones militares de Putin, se han sentido molestos por su exclusión de las conversaciones de paz lideradas por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, obligados en cambio a apuntalar las posiciones negociadoras de Ucrania desde un segundo plano.

"O se alcanza una paz sólida y duradera, con las garantías (de seguridad) necesarias", dijo Macron a los periodistas en Bruselas, "o tendremos que encontrar en las próximas semanas la manera ‌de que los europeos vuelvan a entablar un diálogo pleno ⁠con Rusia, y con total transparencia".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La oficina del ⁠presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Macron habló después de que los líderes de la UE acordaran financiar a Ucrania con un ‍préstamo de 90.000 millones de euros (105.440 millones de dólares) respaldado por el propio presupuesto del bloque en lugar de los activos ⁠rusos congelados, mientras las divisiones entre los ‌Estados miembros resultaron demasiado difíciles de superar.

El presidente francés dijo que la UE no podía privarse de una línea directa con Moscú si el Gobierno de Trump la tenía. Está previsto que representantes estadounidenses mantengan conversaciones con negociadores rusos en Miami este fin de semana.

La mayoría de los países de la ‌UE, a excepción ‌de Hungría y Eslovaquia, han cortado la comunicación con Putin desde que invadió Ucrania. Macron mantuvo una llamada telefónica de dos horas con Putin en julio, la primera en tres años, en la que pidió un alto el fuego en Ucrania, pero la conversación tuvo poco ​impacto perceptible en la guerra.

El bloque tenía interés en encontrar el marco adecuado para volver a entablar conversaciones con Rusia, dijo Macron, o de lo contrario sus líderes corrían el riesgo de quedarse hablando entre ellos y "con negociadores que solo hablarán con los rusos".

ADVERTENCIAS SOBRE EL CANSANCIO DE LA GUERRA

Algunos líderes de la UE advierten de que cada vez es más difícil mantener los hasta ahora altos niveles de apoyo público ‍para sostener el esfuerzo bélico de Ucrania.

Los líderes de la UE en Bruselas estaban decididos a evitar el riesgo de que Kiev entrara en bancarrota el año que viene por considerar la guerra de Rusia en Ucrania una amenaza para su propia seguridad. Pero la mayoría esperaba utilizar para ello los activos rusos inmovilizados, y no ​su propio dinero en efectivo.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que el acuerdo de la cumbre demostraba que Europa podía cumplir cuando era necesario, pero que algunos Gobiernos ​de la UE estaban sometidos a una creciente presión política en casa.

"Esto es lo que espera Putin, la combinación de una especie de fatiga bélica ⁠con una guerra híbrida que traiga mucha incertidumbre e inseguridad a nuestras sociedades", dijo Frederiksen a la prensa tras la cumbre.

(1 dólar = 0,8535 euros)

Con información de Reuters