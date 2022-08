Tinelli expuso una discusión en vivo entre Coti y su hija Candelaria: "¿Por qué aclarás tanto?"

El conductor de Canta Conmigo Ahora se dio cuenta de la situación y los apuró. El video.

Marcelo Tinelli vivió una situación incómoda tras darse cuenta de una pelea en medio de Canta Conmigo Ahora de parte de dos de los jurados. Lo llamativo fue que eran nada menos que Coti Sorokin, su yerno; y su hija Cande, por lo que interrumpió la devolución a una cantante para referirse a este tema.

La devolución de los jurados en Canta Conmigo Ahora se vio frenada por un momento que para Marcelo Tinelli, fue motivo de llamado de atención. Los protagonistas en cuestión fueron Coti Sorokin y Cande Tinellii, a quienes se los vio discutiendo, y dieron una explicación un tanto compleja para el conductor de El Trece.

"¿Qué tenes, oído biónico", dijo el artista de Nada Fue Un Error frente a la intervención de su suegro. "No, oído no, estaba mirando que decían algo ahí que van a llover", indicó Tinelli cuando al mismo tiempo, su hija le confesó que estaban preocupados por si iba a llover o no.

"¿Lluvia de candidatas?", expresó con el objetivo de no dejarla expuesta. En ese momento, Coti tomó la palabra para manifestar cómo se encuentra la relación actualmente, aunque su relato descolocó al "Cabezón": "¡Pero me estás contando algo que ya sé! Como si yo fuera un extraño. Está viviendo con mi hija y me dice 'no, estoy viviendo con ella hace dos años'".

Frente al desopilante comentario, Coti siguió y esto enloqueció aún más a Tinelli. "No no, estamos re de novios...", precisó el cantante, mientras que el presentador de Canta Conmigo Ahora lanzó: "¿Pero por qué aclarás tanto? No entiendo. ¿Y entonces? ¿Hacia dónde estamos yendo? No sabemos si estamos yendo a Purmamarca o La Quiaca".

Una vez consumado el dinámico ida y vuelta, comenzaron a hablar sobre la performance de la participante Tiffy Arzouyan, ya que había interpretado la canción Pero me acuerdo de ti de Christina Aguilera. "Ella una genia, divina, tiene una potencia impresionante en la voz y nos contagió a todos. Es verdad lo que dice Paker que cantaste diferente a la otra vez no para imitar pero sí para parecer el estilo de Christina pero la rompiste igual, me gusta muchísimo lo que hacés", resaltó.

Estalló la guerra entre El Puma Rodríguez y El Trece

Corren fuertes rumores de que "El Puma" Rodríguez se bajó de Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality de canto conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, en donde desempeñaba el rol de jurado junto con otros 99 artistas. Mientras algunas versiones dicen que habría renunciado por una cuestión económica, todo apunta a que fue por la polémica con la vedette "Cielito".

Resulta que en uno de los programas, "Cielito", madre de una de las participantes, encaró a Rodríguez y le gritó enfrente de todos los presentes: "Yo salí con vos, ¿te acordás de mí? Cogimos tres veces. Me regalaste un reloj y me cantaste una canción". Según contó Yanina Latorre en LAM (América TV), se armó un escándalo en el estudio y "El Puma" se enojó con Marcelo Tinelli, ya que esto pondría en juego su actual matrimonio. El segmento fue editado y no salió al aire.

"Me confirmaron que 'El Puma' no graba la semana próxima. No sé si fue por lo de 'Cielito'. Me dijeron que no tenían pensado que no esté, obviamente no hay nadie internacional de ese nivel que pueda cubrir su lugar", detalló Pía Shaw. Y, también señalo que cuando salió a la luz esta información, Rodríguez se desesperó y sus tres asistentes salieron corriendo a contenerlo. "No paraban de correr, no sabían para dónde disparar", sumó la panelista.

"¿Pero tan grave es? Si vos tenés seguridad con tu mujer le decís 'no, está confundida' o le decís que pasó antes y chau", opinó Estefanía Berardi. "No es para tanto, no es para plantar la grabación", coincidió Ángel de Brito, y agregó que "igual hay un temita entre Cristian Castro y 'El Puma' por los sueldos, porque por el tema del dólar cambiaron las cosas". El conductor señaló que "si bien lo paga el canal", es un momento complicado para contratar a artistas internacionales, por lo que quizás "El Puma" renunció por eso.