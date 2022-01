Tiembla El Trece: una de sus figuras puede irse a Telefe para reemplazar a Flor Peña

Florencia Peña dejó Flor de equipo y Telefe ya tiene a un sorpresivo reemplazante para su programa de televisión.

Cuando Florencia "Flor" Peña anunció que se iba de Flor de equipo (Telefe), el canal ya había comenzado con la búsqueda de su reemplazante definitivo para la franja que va de lunes a viernes entre la mañana y el mediodía.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la decisión final de la señal de Viacom para seguir liderando el rating de la televisión argentina como en las últimas temporadas, en las que se impuso claramente a su archirrival histórico: El Trece. Justamente una reciente figura del medio del Grupo Clarín será la que sustituya a la actriz.

Telefe mete un batacazo: una estrella de El Trece reemplazará a Flor Peña

El elegido es nada menos que Ángel de Brito, el exconductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana). El periodista de 45 años formará parte muy pronto de las tres pelotitas, aunque todavía no se conocen la fecha del debut ni el nombre del programa.

"Ángel por Flor", reveló el comunicador "Leo" Arias en una primera instancia. A su vez, los dos presentadores involucrados se hicieron cargo de los cambios en la pantalla chica nacional en este 2022 que acaba de arrancar, aunque no fueron tan específicos al respecto.

Florencia Peña se despidió de Flor de equipo

Entre lágrimas, la artista anunció en vivo que abandonaba el ciclo. Y, ya en un posteo en su cuenta oficial de Instagram oficial (@flor_de_p), aclaró: "Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora".

"Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo", sentenció.

Ángel de Brito habló de su futuro

El exlíder de LAM aprovechó las redes sociales para dirigirse a sus millones de seguidores y expresó: "Ya tengo para contar todo lo que me preguntan. Decisión tomada. Estoy muy contento. El 1 de marzo voy a estar en mi sillón. No sé de dónde sacan esos datos que leo".