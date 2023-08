Thiago rompió el silencio sobre el embarazo de Daniela Celis: "No quiero"

Thiago Medina habló por primera vez sobre los hijos que espera con Daniela Celis.

Thiago Medina es un exparticipante de Gran Hermano (Telefe) de 19 años, oriundo de González Catán. Recientemente, Daniela Celis, su pareja, confirmó su embarazo. Sin embargo, la actitud de Thiago llamó poderosamente la atención de sus seguidores, ya que a diferencia de "Pestañela", él no emitió ningún anuncio de paternidad en sus redes sociales. Tras varios días de incertidumbre, finalmente el joven rompió el silencio y explicó por qué se mantuvo tan reservado sobre el tema.

Daniela dio la primicia al aire en el streaming de Fuera de Joda (Telefe) con una enorme alegría. “Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales. Estoy muy contenta”, anunció la "hermanita". Sin embargo, cuando le preguntaron por Thiago dio una llamativa respuesta: "No me pregunten quién es el padre". Finalmente, Medina habló por primera vez al respecto.

Thiago realizó un streaming junto a su excompañero dentro de la casa, Ariel Ansaldo, y aseguró que nada de lo que se dijo es cierto. “Yo estoy hablando con ella siempre y estoy pendiente. Y a todos los que dicen que no me voy a hacer cargo, sí me voy a hacer cargo. Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, comenzó.

En cuanto a su hermetismo, se justificó: “Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería hablar, porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contar lo que siento. Dani sabe lo que siento y estamos re bien lo dos, no quiero dar explicaciones".

Además, destacó que otra cosa que le molestó fue que su padre recibiera la noticia por los medios. “Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está”, se lamentó.

Con respecto a los rumores de que no se haría cargo del embarazo de Celis, respondió: "Me hacen sentir mal que digo '¿Llegan a pensar eso por que no subí una historia?'. Me puse a llorar porque no me gusta que por no subir una historia o un Tiktok piensen cualquier cosa, es lo que más jode".

Daniela Celis iniciará acciones legales por los rumores de embarazo

Daniela Celis le aseguró a Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), que llevará a la Justicia a los responsables de filtrar su embarazo. “Con los únicos con los que estoy con un tema legal, porque les mandé carta documento, es con la clínica y la obra social, porque me enviaron que pasaron mis informes", adelantó la joven. “Me dice ‘eso ya es ilegal. Contra el medio y los periodistas, no pasa nada, entiendo que es parte de esto’”, agregó el conductor.