Daniela de Gran Hermano confirmó los rumores: "No es uno solo"

La influencer rompió el silencio y, tras un angustiante momento en vivo, contó la verdad detrás de los rumores.

Daniela Celis de Gran Hermano 2023 rompió el silencio y contó la verdad detrás de los rumores que la persiguieron en los últimos días. En la última emisión del stream Fuera de joda, la joven de 27 años decidió revelar el momento que pasa junto a su pareja, Thiago Medina.

Hacía ya un tiempo que Celis enfrentaba rumores de embarazo pero, hasta el momento, no había dicho nada al respecto. Sin embargo, luego de atravesar un angustiante momento en donde tuvo que abandonar el vivo por la cantidad de críticas que le estaban llegando, Daniela confirmó la noticia: está embarazada.

"Sí, voy a ser mamá", aseguró la joven con una gran sonrisa. Luego, dio una noticia todavía más contundente: "Y tengo una noticia más linda que esa y es que resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos".

Luego de que sus compañeros de equipo la felicitaran, Celis sumó: "No van a ser mellizos como estuvieron diciendo, van a ser gemelos. Dos iguales. La joven oriunda de Moreno tendrá a sus primero hijos junto a Thiago Medina, el joven de 20 años que conoció dentro de la casa de Gran Hermano.

Preocupación por la salud de Daniela Celis tras su desaparición de las redes: "Pasados de rosca"

Los fanáticos de Daniela Celis empezaron a mostrarse preocupados por la salud de la ex Gran Hermano tras varias ausencias al ciclo de streaming que tiene con algunos de sus excompañeros del reality y su escasa actividad en redes sociales, donde suele mostrarse muy activa. "Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca", opinó Pampito al contar lo que logró charlar con "Pestañela" en los últimos días.

Tras una muy exitosa edición de Gran Hermano, los "hermanitos" fueron acomodándose en distintos canales y medios en los últimos meses. Telefe se quedó con solo algunos de los integrantes de la más reciente versión del popular reality. En ese sentido, Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar, Julieta Poggio y Daniela Celis recibieron la oportunidad de su propio programa en el streaming del canal de las pelotitas en Fuera de joda.

En los últimos días, los seguidores tanto del stream como del reality comenzaron a preocuparse por la salud de Daniela Celis. Es que "Pestañela" se ausentó del programa en más de una oportunidad y redujo notablemente su actividad en las redes sociales, algo poco usual en ella. Esto hizo que los rumores y las especulaciones se esparcieran, incluyendo la posibilidad del final de su romance con Thiago Medina. Ante esta situación, Estefi Berardi se comunicó con Daniela y reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine) lo que charlaron.

"Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y yo le escribí al WhatsApp. Ella me autoriza a contar esto. Me dice ‘estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer'", comenzó explicando la panelista. En ese sentido, Pampito sumó que Celis se había hecho algunos exámenes la semana anterior y el diagnóstico sería un "pico de estrés". El periodista analizó: "¿Viste cómo está Coti (Romero)? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro".