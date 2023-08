Daniela Celis y Thiago Medina se habrían separado tras la confirmación de embarazo

Daniela Celis rompió el silencio sobre los rumores de separación de Thiago Medina, justo después de haber confirmado su embarazo.

Daniela Celis es una exparticipante de Gran Hermano (Telefe) oriunda de Moreno, también conocida por su apodo "Pestañela". Recientemente, la joven de 27 años confirmó su embarazo, tras varios días de rumores e incertidumbre, y aseguró estar esperando dos gemelos. Paralelamente, también dio a entender que su relación con Thiago Medina había llegado a su fin. El tema generó una enorme controversia en las redes sociales y millones de usuarios se preguntaron si el motivo de su ruptura habría sido el embarazo.

Daniela conversó con la periodista Pilar Smith en el streaming Fuera de Joda (Telefe), y al interrogada sobre si iba a ser mamá, se quebró en llanto y contestó: “Yo tengo mucho para contar. Se empezaron a viralizar muchas cosas, cosas que querían que se viralicen y cosas que no. Me re duele porque yo siento que... Ay, no puedo, chicos". Minutos después, dio la noticia: “Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales. Estoy muy contenta”.

Cuando le preguntaron quién era el padre, respondió: "Obvio que el papá es Thiago”. Además, aseguró que siempre tuvo el deseo de ser madre joven. Por otro lado, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) detalles sobre la llamativa charla que tuvo con Celis. "No voy a hablar de Thiago porque no estamos viviendo juntos. Tampoco voy a mostrar la panza ni decir el sexo de los niños", contó el conductor que le dijo la joven.

La periodista Marcela Baños completó esta información y agregó que Medina "cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más". "Ella fue al cumpleaños, pero no subió ninguna foto. Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo”, concluyó la locutora.

Daniela Celis considera iniciar acciones legales tras sus rumores de embarazo

De Brito también contó que Daniela iniciará acciones legales contra las personas que filtraron su embarazo. “Con los únicos con los que estoy con un tema legal, porque les mandé carta documento, es con la clínica y a la obra social, porque me enviaron que pasaron mis informes", adelantó la ex "hermanita".

“Me dice ‘eso ya es ilegal. Contra el medio y los periodistas, no pasa nada, entiendo que es parte de esto’”, sumó el conductor. Por último, la joven agregó que "es un embarazo de riesgo" y que no está dispuesta a brindar más información íntima al respecto por el momento.