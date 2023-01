Thiago confesó sus verdaderos sentimientos hacia Nacho en Gran Hermano: "Un montón"

El participante de 19 años habló a fondo de su relación con su compañero y reveló su verdadero vínculo.

Thiago Medina rompió el silencio y confesó cuales son sus verdaderos sentimientos hacia Nacho, uno de los compañeros con los que generó más vínculo dentro de la casa. El participante se convirtió en decimo segundo eliminado de Gran Hermano y asistió al debate para hablar a fondo de esta relación.

Desde que inició el programa, los dos participantes de 19 años tuvieron mucha cercanía e incluso muchos empezaron a especular sobre una supuesta relación amorosa entre ellos. Los concursante forjaron tal vínculo que los internautas bautizaron su amistad como "Nachiago", siempre en la mira de que suceda algo más entre ellos. En este marco, Thiago contó la verdad.

“Con él tomamos una re afinidad porque somos los dos más chicos de la casa. Nos identificábamos mucho, hablábamos un montón", empezó por decir Thiago luego de que Santiago Del Moro le preguntara sobre este vínculo que tanto resonó en las redes.

Sin embargo, cuando llegó el momento de contar la verdad de su vínculo, Thiago desmintió tener una relación amorosa. "Me hacía acordar mucho a mis amigos. A mí me caía re bien, pero no había nada más que eso", sentenció el participante de 19 años.

Gran Hermano: la reacción de Juliana por la eliminación de Thaigo

En la última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) se conoció que Thiago Medina quedó eliminado por los votos de la audiencia (52,9%) contra Agustín Guardis (47,1%) y las redes sociales se manifestaron de un lado u otro, según afinidades. Pero la exparticipante Juliana Díaz tuvo una cruel reacción al saberse que el joven de origen humilde no estaría más en el reality.

Con filosísimos tuits, la exparticipante apodada "Tini" opinó sobre la eliminación de Thiago y convulsionó Twitter, dividiendo las aguas entre los seguidores de Gran Hermano. "Jajaja", lanzó Juliana segundos después de que Santiago del Moro comunicase al eliminado. "Me encanta lo dolida que es la gente, lo disfruto JAJAJA SORRY", agregó, para responder a los comentarios que le llegaron tras su comentario burlón.

No conforme con sus picantes tuits, la exparticipante que fue interés amoroso de Maxi en el juego cuestionó: ¿O sea lo votaron todos pero lloran porque se fue? No entiendo nada". Decenas de tuiteros picaron ante la pregunta de la expulsada del reality y le dejaron sus pareceres por escrito, sumándose al intercambio de chicanas.