Tenía 54 años: conmoción por la muerte de un reconocido periodista.

La muerte de un reconocido periodista a lo 54 años conmocionó al mundo de los medios de comunicación. De quién se trata y qué le sucedió.

El periodista costarricense Richard Molina murió el pasado martes 11 de noviembre a los 54 años. La noticia fue confirmada por el propio medio que él fundó y dirigía, El Guardián, que anunció "un tiempo de duelo". Molina también fue director de Extra TV y oficial de la Fuerza Pública.

Fue el propio equipo de El Guardián el encargado de comunicar la noticia del fallecimiento de su fundador. "Grupo informativo El Guardián lamenta profundamente la partida física de nuestro director y amigo, Richard Molina Mesén", reza la esquela oficial publicada por el medio.El comunicado también informó que "la fecha y hora de sus honras fúnebres se comunicarán oportunamente". El medio anunció que entrará en pausa: "El Guardián tomará un tiempo de duelo. Todo lo concerniente a nuestro medio, se dará a conocer por nuestros canales oficiales". Finalmente, el velorio se realizó durante la semana.

Richard Molina tuvo una carrera destacada en los medios de Costa Rica. Trabajó durante varios años en el Grupo Extra, donde llegó a ser director de Extra TV. Además de su faceta como comunicador, Molina también tuvo un paso por el servicio público, desempeñándose como oficial de la Fuerza Pública.

El último mensaje del periodista

En su perfil de Instagram, se puede leer uno de sus últimos mensajes públicos, que hoy cobra un nuevo significado. "Recuperar el tiempo en cosas que realmente te gustan. No te puedo mostrar qué hacía exactamente por cuestiones de algoritmo, pero sí la pasé superbién", escribió el periodista costarricense.