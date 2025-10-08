Telefé designó a una nueva conductora para Masterchef Celebrity.

Las grabaciones de MasterChef Celebrity 2025 ya comenzaron en Telefé. Próximamente, se encenderán "las hornallas más famosas" en una nueva edición de este certamen, que tuvo un descanso de tres años desde que Sofía Pachano ganó "La Revancha". Desde el 14 de octubre le tocará a un nuevo elenco someterse al exigente jurado compuesto por Donato De Santis; Damián Betular y Germán Martitegui, tratando de esquivar la eliminación semana a semana.

El canal de las tres pelotas apostó por Wanda Nara para la conducción, luego de que tuvo a su cargo los últimos MasterChef convencionales. Sin embargo, la blonda no será la única en tener ese rol: habrá otra mujer al frente de un importantísimo segmento ligado al producto, uno que de hecho se emitirá posterior al mismo.

Vero Lozano, conductora en MasterChef Celebrity

Vero Lozano será conductora de "Chef al diván".

Según lo deslizado por Rodrigo Lussich en Intrusos, Telefé optó por darle a Vero Lozano "un programa con la gente que sale de Masterchef los domingos a la noche". La propia mujer fue quien dio detalles al respecto, manifestando que la idea es que el flamante eliminado se someta a una suerte de "sesión".

"Chef al diván" será el nombre, razón por la cual decidieron contar con Vero Lozano, teniendo en cuenta que es también psicóloga (y de hecho ya usó esos conocimientos en otros programas). Esta metodología es muy similar a la empleada en las primeras temporadas con "Taxi Chef", donde Robertito Funes Ugarte llevaba en auto a los que quedaban fuera y les hacía diferentes preguntas de su paso por el ciclo.

¿Significa esto que Vero Lozano dejará la conducción de "Cortá por Lozano"? Según lo dicho en Intrusos, su labor en "Chef al diván" no implicará que deje su rol en el programa que lleva adelante por la tarde, razón por la cual este se seguirá emitiendo en su programación habitual: de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas.