Telefe pasó por alto que un participante de Gran Hermano filtró información de afuera: piden expulsión inmediata

Hay tensión en Gran Hermano porque filtraron información del exterior y podría perjudicar en el juego. La postura de Telefe.

En Gran Hermano se vivió una situación que encendió las alarmas en la producción de Telefe. Una participante infringió las normas luego de haber revelado información importante del exterior que podría repercutir directamente en las estrategias del reality show, por lo que hay posibilidades de que tomen la decisión de sancionarla.

El impensado calvario que vivió de chico Marcos Ginocchio, situación que le confesó a Lucila "La Tora" Villar y generó su llanto, quedó en segundo plano por un comentario de la oriunda de Berazategui. "Vos no te das una idea, pero realmente salís primero en la placa porque la gente te ama", le dijo.

"La Tora" ya había sido eliminada de Gran Hermano y volvió a entrar a través del repechaje. Por lo tanto, sabe de primera mano lo que piensa el público y lo expuso en la emotiva charla que tuvo con el joven salteño de 23 años. En El Debate de Gran Hermano conducido por Santiago Del Moro, los panelistas opinaron que el acercamiento fue por juego, ya que Marcos era el líder de la semana y ella era una de las nominadas.

Además de ese detalle, Laura Ubfal consideró que "tiró información del afuera" y dijo: "Me parece sancionable ¿qué querés que te diga?". La periodista de espectáculos también sostuvo que "darle todo ese marco a un jugador que es líder, en el momento que la tiene que salvar... Sufro por Marcos, me conmueve, es un chico que tiene una angustia enorme que ojalá en algún momento la pueda exteriorizar". Por el momento, Gran Hermano no realizó ninguna advertencia y se verá qué sucede de cara a la gala de eliminación que tiene a Julieta, "La Tora" y Camila como nominadas.

Fuerte advertencia de Gran Hermano a un participante: podría ser expulsado

A tan solo unas semanas de la final de Gran Hermano, hay algunos participantes que siguen infringiendo las normas del programa. Precisamente, este jueves 2 de marzo, la producción tuvo que intervenir dentro de la casa para advertir a un participante sobre la serie de infracciones y lo amenazó con expulsarlo de la casa.

A minutos de conocerse la definición de Marcos, el líder de la semana que debería salvar a una de las nominadas de la placa, la voz de Gran Hermano intervino en la charla de los participantes para advertirle a Rodolfo, el papá de Nacho. El peluquero tuvo una serie de comentarios hacia su hijo y otros participantes en donde brindó información del exterior, una situación totalmente prohibida en el programa.

"Como todos saben he recibido en mi casa a la familia de los jugadores, no solo para que participen en la elección del líder de esta semana, sino también para que brinden apoyo y contención", empezó por decir la voz del dueño de casa. Luego, continuó: "Dicho apoyo no admite la información del afuera o algún tipo de consejo o advertencia con respecto a la estrategia a emplear por los participantes. Les recuerdo que está prohibido interferir en el juego".

Luego, Gran Hermano apuntó directamente contra Rodolfo y lo expuso delante de todos los participantes. "Sin embargo, Rodolfo, en una charla registrada esta mañana con algunos de los integrantes de la casa, te he visto infringir esta norma". Por último sentenció contundente: "Esto es solo una advertencia, espero que esta conducta no vuelva a repetirse, de lo contrario, tomaré medidas más severas como sanciones o expulsiones".