Marcos Ginocchio, el participante de Gran Hermano, quebró en llanto al recordar una situación vivida en una etapa de su niñez.

Marcos Ginocchio no pudo contener la emoción en Gran Hermano

Marcos Ginocchio se largó a llorar desconsoladamente en Gran Hermano tras recordar una dura situación ocurrida en su niñez. El participante del reality show de Telefe no pudo expresar con claridad qué fue lo que le pasó por la emoción, en una charla donde se tocó el tema de la salud mental.

En medio de la charla íntima que el salteño tenía con Lucila "La Tora" Villar en el patio de la casa, los integrantes de Gran Hermano empezaron a hablar de la época en la que él iba al psicólogo. "Fui de chiquito. Tenía muchas cosas, como que varias cosas me fueron influyendo", reveló Marcos.

"Estuve mal", agregó el joven, quien sostuvo que a medida que fue a las sesiones fue "resolviendo una por una". Allí "La Tora" le preguntó si había tenido anorexia, pero el participante más querido de Gran Hermano se lo negó y explicó: "Anorexia no, no podía digerir las comidas. Por nervios, por un montón de cosas feas".

En ese momento que estaba abriéndose, se quedó en silencio, pensó unos segundos y cuando se estaba por largar a llorar, tomó la decisión de no seguir contando. "Fueron varios años complicados y... no, mejor no te cuento", soltó. Sin embargo, las palabras alentadoras de Lucila lo hicieron emocionarse y se quebró.

"Mirá la persona que sos hoy, boludo. Vos no te das una idea, pero realmente salís primero en la placa porque la gente te ama", expresó la oriunda de Berazategui. Marcos se agarraba la cabeza, lloraba y luego los dos se fundieron en un abrazo. "Sos una persona hermosa con tanto amor y cero odio gracias a eso que pasaste", remarcó. "Gracias loca", le respondió "El Primo".

Romina le hizo una propuesta a Marcos que dejó mudos a todos: "Quedamos en pareja"

Romina Uhrig sorprendió a todos en Gran Hermano al hacerle una picante propuesta a Marcos Ginocchio para cuando salgan del popular reality de Telefe. "No nos podemos separar, primo", le comentó la exdiputada al salteño durante la cena.

Fueron varias las parejas que se armaron dentro de la casa de Gran Hermano a lo largo de las distintas ediciones del reality que luego siguieron afuera del exitoso formato. Y en las últimas horas podría confirmarse otra, algo inesperada por cierto. Siempre y cuando Marcos acepte la lanzada propuesta que le hizo Romina durante la cena.

Es que mientras los integrantes del reality (junto con el padre de Nacho y la hermana de Marcos) comían, charlaban sobre el destino de Mora y Caramelo, los dos perritos que ingresaron a la casa en las últimas semanas, una vez que termine el reality. Tanto Romina como Marcos aseguraron que querían quedarse con los pequeños canes, pero todos coincidieron en que les daba pena separarlos, por lo que había que pensar una opción para que los perros no sufrieran.

Entonces se sumó "La Tora" con una idea que rápidamente prendió en su compañera: "Van a tener que llevarse a los dos juntos. O el Primo se muda a Buenos Aires con Romi o Romi a Salta y se llevan a los dos". "Quedamos en pareja, ya está", concluyó la idea Romina, interesada en la propuesta.