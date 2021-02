La lucha por el rating entre las principales señales de aire lleva años cambiando y dando ganador a uno y luego a otro. Por ejemplo, el acumulado de enero se lo llevó Telefe pero teniendo en cuenta lo volátiles que son las mediciones, el canal de las pelotas decidió cambiar su estrategia para ganar las tardes de un verano especialmente particular, por la pandemia.

El punto fuerte de las tardes de Telefe son las novelas turcas, sin dudas. Un formato que le redituó excelentes cifras al canal de las pelotas. Pero El Trece hizo dos apuestas que le rindieron bien: por un lado 100 Argentinos dicen viene teniendo picos de 8 puntos de rating; y por otro lado, se está realizando el cuadrangular final de El Gran Premio de la Cocina. Telefe sabe muy bien que los certámenes culinarios traen buenos dividendos por propia experiencia, MasterChef Celebrity fue su caballito de batalla de los domingos durante el 2020 y pronto empezará la segunda edición que promete un éxito similar.

El programa conducido por Darío Barassi creció mucho recientemente aunque todavía no logra derrotar a Cortá por Lozano, el magazine que está siendo conducido por Zaira Nara mientras Lozano permanece de vacaciones. Ante la pronta llegada de Corte y confección famosos en El Trece, el canal liderado por Guillermo Pendino decidió programar en ese mismo horario una segunda edición de Fuerza de mujer como para intentar opacar el estreno de la competencia conducida por Andrea Politti.

Esta movida del canal de las pelotas tiene doble sentido, ya que por un lado pisa el final del programa conducido por Barassi, que será reemplazado por Monchi Balestra por unos días debido al coronavirus del conductor; y por otra parte buscará competirle al inicio del reality de modas de El Trece. Por el momento, las apuestas de Telefe por Zuleyha y Guerra de Rosas no vienen rindiendo todo lo que esperaban ya que no logran alcanzar los números de Alas Rotas, a pesar de no tener malas cifras.

Los movimientos en la programación de cada canal son estudiados sesudamente por sus directivos para poder triunfar en una batalla por el rating que cambia día a día. Una partida de ajedrez entre las dos principales señales de la televisión argentina que luchan por atraer a la mayor cantidad de audiencia posible en un verano signado por la pandemia del coronavirus que obliga a muchas personas a quedarse en casa.