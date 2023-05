Tamara Pettinato rompió el silencio sobre la salud de Felipe: "De por vida"

La columnista radial y actriz habló sobre la salud de su hermano Felipe Pettinato. Tamara contó que ya hace más de un año que el joven está "limpio".

Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano menor, Felipe, ya que se cumplió un año de la internación del joven. La hija mayor de Roberto Pettinato se refirió al tema con cautela y aseguró que, si bien el eximitador de Michael Jackson lleva un año limpio, su afección es una enfermedad crónica.

"Él está bien, como en la etapa donde salen algunos días y otros días viven ahí. Es lo lógico que van pasando todos cuando ya llevan un año limpios. Y él cumple ahora un año limpio. Tampoco es algo para festejar, como es una enfermedad crónica, y de por vida, no es que pasó un año y está curado", comenzó su descargo Tamara, quien recientemente recibió críticas por parte de Sebastián "Pampito" Perelló, en diálogo con el cronista de Intrusos. La celebridad de radio y TV fue quien más se encargó de su hermano y quien se ha comunicado con la prensa por los partes médicos del joven.

La panelista que tuvo un encontronazo con Estefi Berardi contó que su hermano atraviesa una etapa tranquila y que él mismo agradece su presente. "Él también hace un análisis de cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Pero es hoy, sólo por hoy es el lema", cerró la columnista del ciclo de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

La palabra de Felipe Pettinato, a un año de estar limpio

Tamara hizo una publicación en su cuenta de Instagram por el cumpleaños de su hermano y compartió una carta escrita por Felipe en el último tiempo. "Mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano (Homero Pettinato) y sobrino para recordarme cuán agradecido debo estar hoy, un año después. Las drogas se habían apoderado de mi vida, no podía vivir con ellas o sin ellas", comenzó su descargo el hijo de Roberto Pettinato. Y siguió: "Fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio. Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija. Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!".

Las palabras de amor de Tamara Pettinato a Felipe en el día de su cumpleaños

"Hoy cumple 30 años uno de mis ídolos: mi hermanito Felipe Juan. Alguien que me enseña desde que nació que ser diferente está igual de bien que ser uno más. Alguien que no se dejó destruir por el bullying (cosa que todavía le hacen incluso desde los medios) aunque estuvo muy cerca de perder la batalla", escribió la panelista de Bendita en el pie de foto de su posteo dedicado a su hermano. Y concluyó: "Hoy pelea por salir adelante y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento no lo vamos a dejar solo”. “Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple. Te amo. Fuerza y adelante".

Qué dijo Tamara Pettinato cundo su hermano tuvo el brote psicótico

Pettinato hija habló en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos en Radio con Vos después del conflicto de su hermano el año pasado. "Me sale decir que estamos muy tristes, que lo pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba. La Justicia no está dentro de un programa de televisión. Ahora que hay gente que le resulte más sencillo sentarse en un medio, hablar e irse, eso es ética y moral de cada uno", pronunció la joven en aquel momento.