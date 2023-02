Tamara Pettinato le sacó la careta a Andy: "Es súper amarillo"

La panelista de espectáculos se mostró muy crítica con la entrevista que le hizo Andy Kusnetzoff al astro del fútbol Lionel Messi y arrojó una picante sentencia.

Luego de la entrevista de Andy Kusnetzoff a Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, el equipo de Bendita TV (El Nueve) criticó con dureza al conductor que reniega de los chimentos pero que los usa como material para sus preguntas en las charlas con famosos. Sin guardarse su opinión, la panelista Tamara Pettinato fue lapidaria contra Kusnetzoff y su encuentro con el astro del fútbol.

Todo empezó con un informe en el programa de Beto Casella, donde mostraron el increíble pase de factura que le hizo el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi a Andy Kusnetzoff tras la nota con Messi. "Andy Kusnetzoff es de esos conductores que reniegan del chimento y cuando te invita al programa, te pregunta si fuiste violada, si fuiste abusada, si te hicieron llorar. Te mando un beso gigante y te felicito por la entrevista que hiciste con Messi", sentenció el panelista que actualmente integra el equipo de Guillermo Calabrese en su magazine culinario.

Después del tape, los panelistas de Bendita procedieron a opinar sobre el tema y la primera en abrir el juego fue Any Ventura, con una picante reflexión: "A todos los dio bronca que le hiciera un reportaje a Messi, esa es la verdad, porque es una figura internacional que no da notas". Más alineada a Gómez Rinaldi, Alejandra Maglietti sumó: "Lo que quiso decir es que Andy reniega del amarillismo de ciertas preguntas que son muy íntimas pero después las hace".

Pero cuando le llegó su turno de hablar, Pettinato atacó la polémica sin anestesia y le dedicó un fuerte comentario al conductor de Perros de la Calle y PH: "Su programa es super amarillo, a vos te invitan para que hables". "En PH si no llorás no sirve", agregó Any Ventura antes de Tamara cerrase con un fulminante: "Les sirve para que los levanten y le hagan publicidad al programa".

Tensión: Andy Kusnetzoff le contestó "con la peor de las ondas" a María O'Donnell

La situación arrancó durante el pase de programas radiales en Urbana Play, espacio donde O'Donnell le hizo preguntas a Kusnetzoff sobre su entrevista con el futbolista que ganó el Mundial Qatar 2022. “¿Messi vive en las afueras de París?", preguntó María tratando de sacarle algo de información a su colega, que se mostró reticente a dar respuestas y señaló: "No sé nada. Me llevaron con los ojos vendados como cuando le hice una nota a Salman Rushdie y aparecí en la puerta”. “¿No lo podés decir?”, presionó la conductora de la primera mañana y Kusnetzoff arremetió: “No lo sé, fui con los ojos vendados. No sé donde está, María. Vi viñedos, seguramente sea Burdeos”.

El clima se caldeó del todo cuando María disparó una nueva pregunta que provocó una picantísima y tajante respuesta de su colega: "¿Pero el entorno es el padre?". Fulminante, del otro lado solo recibió un cortante: “No sé María, no quiero responderte nada. Te soy sincero, con todo cariño, con amor, con la confianza que tenemos, te digo, no quiero responder ninguna pregunta tuya porque ya sé todas cuáles son”.