La historia que emocionó a Messi en plena entrevista: le hizo estampitas, tuvo un accidente y falleció

En una entrevista con Andy Kusnetzoff, Lionel Messi se emocionó con la historia de un joven que inventó una estampita con el objetivo de hacérsela llegar en pleno Mundial de Rusia 2018 y que lamentablemente murió luego en un trágico accidente. El conmovedor momento del capitán de la Selección Argentina con la viuda del hincha.

Una historia de un hincha se la Selección Argentina hizo emocionar a Lionel Messi. En una extensa entrevista con Andy Kusnetzoff, el capitán quedó conmovido con lo que le sucedió a Thomás, un fanático suyo que fabricó cientos de estampitas y fue al Mundial de Rusia 2018 con el fin de que "Leo" se enterara de la movida. Lamentablemente, en 2020 sufrió un accidente de tránsito y murió en el acto. Para darle un cierre al sueño del hincha, la pareja del hombre contactó al conductor de Urbana Play, quien la sorprendió con una videollamada muy especial.

"Contame la historia de la estampita", le propuso Andy a Julieta por medio de una videollamada en la que Messi escuchaba y se ocultaba para darle la sorpresa. "Mi marido, Thomi, Thomás... fue a Rusia al Mundial 2018 con el hermano. Y antes de ir para allá me pidió de hacer estampitas con la oración de 'El Messi nuestro' que él había escrito", contó la viuda. "Estaba chiflado tu marido, ja", acotó el animador. "Más o menos, estaba bastante loco, ja, porque lo amaba. Honestamente, lo amaba...", respondió la joven.

Por qué Thomás fabricó estampitas de Messi para llevar al Mundial de Rusia 2018

Julieta recordó uno de los motivos por los que su marido llevó cientos de estampitas de Messi al Mundial 2018. "Él fue a Rusia porque no lo trataban bien a Leo", señaló, en referencia a las críticas desmedidas de periodistas, medios de comunicación e hinchas de la Selección Argentina. Y añadió: "Se fue para allá y la gente me preguntaba si las vendía. Y no..., él las repartía en la calle, en la cancha. Él se imaginaba rezándole a 'El Messi nuestro' antes de los partidos. Y al final, como no pudo repartir todas las estampitas, volvió a Buenos Aires con un montón de estampitas".

La estampita de Lionel Messi que Thomás le quería hacer llegar al capitán de la Selección Argentina

Cómo murió Thomás, el hincha argentino que soñaba con que sus estampitas le llegaran a Messi, y el místico nacimiento de su hijo

Angustiada, Julieta también dio detalles de la trágica muerte de Thomás. "En 2020 yo estaba embarazada de dos meses de Auerliano, Thomi tiene un accidente de moto y fallece en el acto". Y luego precisó que, curiosamente, dio a luz un día después de la obtención de la Copa América en la final ante Brasil: "El embarazo siguió bien, el 11 de julio de 2021, nació Aureliano...".

"Fue una locura, fue todo muy místico. Ganamos, levantaban la Copa y no podía parar de llorar por la emoción. Lo sentí muy presente en todo el partido y me dio bastante rabia que (Thomi) no estuviera acá para compartirlo juntos porque su sueño más grande era ver a Messi levantar una copa con la Selección", agregó la joven en la charla virtual con Andy.

En plena época del Mundial de Qatar 2022, Julieta decidió contarle la historia, por medio de una carta escrita a mano, a Andy Kusnetzoff y la producción de Urbana Play. "Pasó el tiempo, se dio el Mundial de Qatar 2022 y tenía muchas estampitas. Se las empecé a dar a amigos y, durante el Mundial, estaba sola en casa y dije 'esto se lo tengo que hacer llegar a todo el mundo' y ahí fue cuando escribí la carta", expresó.

"Para cerrar la historia, vos querés que Messi tenga la estampita", le contestó Andy Kusnetzoff. La mujer sonrió y resaltó cuál era el deseo de su marido: "Es medio gracioso, pero el sueño de Thomi era como que en Rusia Messi se enterara de las estampitas, verlo y darle un abrazo. Y bueno, ponele que sí..., pero nada, como que hice resurgir las estampitas para que Leo se enterara y le cumpla el sueño a Thomi, que en algún lado estará mirando esto...".

El hincha fanático de Messi que le hizo una estampita y que en 2020 murió en un accidente de tránsito.

La reacción de Messi tras conocer la historia de la estampita

Andy Kusnetzoff: "¿Yo qué te prometí?".

Juli: "Me lo prometiste, que le ibas a hacer llegar (NdeR: la estampita a Messi)".

Andy Kusnetzoff: "Leo, te hago llegar la estampita. Acá está".

Juli: "Ay, pará, pará, pará, pará...".

Messi: "Hola, Juli...".

Juli: "Ay, no puedo creerlo".

Messi: "Bueno, yo estaba escuchando la historia acá. Si bien ya la sabía, ya la había escuchado..., lo escuché a Andy la otra que le mandé un mensaje sobre este tema y bueno, acá tengo...".

Juli: "No lo puedo creer. Te amo, perdón, no te quería interrumpir".

Messi: "Acá tengo la estampita y perdón que te diga esto, pero seguro que él me vio levantar la copa desde algún lado. Tengo muchos seres queridos que también se fueron y que también deseaban verme campeón con la Selección y que bueno, muchos por el tema del Covid-19 o por otros motivos, no lo pudieron hacer, pero desde algún lado lo disfrutaron y no tengo dudas de que él también lo habrá hecho de esa manera. Gracias por hacerme llegar la estampita y un placer, un placer saludarte".

Juli: "Obviamente el placer es mío, no lo puedo creer. Nada..., no puedo creer que esté hablando con vos. Gracias por tu humildad, por todo lo que hacés, por ser lo que sos. Hoy me acordaba de todo esto del Mundial, la Copa América y la Finalissima. Qué cosa esto del fútbol, cómo atraviesa... lo siento así, como que hay algo que hacés, que alguno lo toman como una pavada y no..., atraviesa a todas las personas y también une. Yo cada vez que te veía jugar, sentía Thomi muy presente acá conmigo. Y nada, cuando ganamos, cuando ganaste la Copa...".

Lionel Messi hablando con la viuda de Thomás, el hincha que hizo estampitas.

Messi: "La ganamos, la ganamos...".

Juli: "Somos todos campeones, ¿no? Gracias, te quiero, posta. Bancatela, te ama todo el mundo".

Messi: "Antes de cerrar, contesto un poco... escuché a varios decir que 'el fútbol no es sólo fútbol' y creo que quedó demostrado después de este Mundial lo que significa el fútbol para nosotros los argentinos. El fútbol mueve muchísimo y, desde algún lado, podemos ayudar a mucha gente que la está pasando mal, aunque sea sacarla un ratito de ese lugar y darle una pequeña alegría aunque sea. Si nosotros conseguimos eso, para nosotros ya es un montón. Aprovecho para decirte que sé que hay mucha gente que hizo locuras como la que hizo tu marido y que le agradezco a todo el mundo. Vos tuviste la suerte de escribirle a Andy y que podamos estar hablando acá de la estampita, pero sé que hay millones de personas que hace un montón de cosas. Le agradezco a todo el mundo por el cariño que recibí siempre, porque yo sé que fueron muy pocos los que me criticaron y me pegaron en los momentos duros y que el resto estuvo al lado mío, y que ahora me lo demostró en la Copa América, en la Finalissima y en el Mundial".

Juli: "Gracias porque Thomi, desde donde está, está sonriendo y saltando de alegría, seguramente... gracias eternas".