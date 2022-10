Feroz pelea entre Tamara Pettinato y Estefanía Berardi: "Me quiso agredir"

La panelista arremetió contra Tamara Pettinato por una mala actitud de éste en la ceremonia de los Martín Fierro. Estefanía Berardi habló al respecto en el ciclo de Carmen Barbieri.

Estefanía Berardi denunció que Tamara Pettinato habría tenido una actitud agresiva en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio. La panelista de televisión relató una fuerte secuencia que habría vivido al acercarse a la mesa de la hermana mayor de Felipe Pettinato.

"Cuando llego a mi mesa, veo que estaba Tamara Pettinato charlando con La Negra Vernaci. En eso también vino Roberto Pettinato, saludó divino. Tamara cuando me ve me saluda y yo le saqué tema para charlar. Le pregunté si estaba ternada, nominada en algo, y me dice 'ya gané'", comenzó su relato la panelista de LAM y Mañanísima.

La periodista de espectáculo habló en el ciclo de Carmen Barbieri y contó que felicitó a Tamara y le consultó qué estaba haciendo a nivel laboral. "Y me respondió todo mal, con mala onda. Me dice 'ay, nena, vos deberías saber. Informate un poco porque después te pasa lo que te pasó con Lali Espósito. ¡Qué mala onda! Me contestó re mal", enunció Berardi.

"Después, a lo último, cuando estaba terminando, aparece Homero Pettinato y es re macanudo. Viene a hablarme y mientras estamos charlando, viene Tamara y le dice 'no hables con Berardi, es la De Brito mujer. No se habla con Berardi'", añadió indignada la panelista. Y cerró: "Para mí fue un halago, pero ella me quiso agredir. Lo dijo con re mala onda. No podés tratar así a alguien que no conocés. Homero la mira y se ríe y me pregunta si soy buena. Yo no voy a andar aclarando si soy buena o mala, ¿quiénes son? y ni les contesté".

