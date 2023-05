Una figura de El Trece hizo una revelación sobre Tamara Pettinato y la lapidó: "Soreta"

Un famoso periodista que trabaja para el Grupo Clarín apuntó con todo contra la panelista de Bendita. Tamara Pettinato fue criticada duramente y cuestionada por ser "hija de".

Un periodista de El Trece apuntó contra de Tamara Pettinato por una crítica que la panelista había hecho hacia su manera de trabajar. Se trató de un comunicador que se desempeña como columnista en varios programas del Grupo Clarín y acusó a la humorista de "hija de".

"Ellos son malísimos y no tienen problemas en mentir. En decir que dijiste algo que tal vez no", había enunciado Pettinato en alusión a Sebastián "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi sobre su manera de hacer programas de chimentos, después de que la pareja de panelistas le hicieran una entrevista a Romina Uhrig de Gran Hermano.

El panelista de Mañanísima se mostró enojado por las críticas de Pettinato y arremetió contra ella. "¿Qué es Tamara Pettinato? Le dieron una posibilidad enorme en Radio Pop y llegabas tarde todos los días, tenías un programa de radio los sábados y no tenías ganas de ir. Salí al aire una vez en ese programa y fuiste tan maleducada", soltó. Y luego señaló el trabajo que Tamara realiza como columnista de espectáculos con tintes humorísticos en el ciclo radial de Ernesto Tenembaum: "Me empezó a ningunear porque ella tiene un prejuicio con el mundo del espectáculo. Ella hace lo mismo y digerido porque ella no aporta una información o algo nuevo. Más o menos cuenta lo que lee en los portales".

"Se hace la cool porque ella es como una falsa Sofía Gala. Se quiere hacer la cool y no le sale. Sofía está en el equipo de los ‘los hijos de…’ que es talentosa, hizo una carrera, estudio y es actriz. ¿Tamara Pettinato qué es? La hija de Roberto Pettinato. ¿Es actriz? ¿Periodista? ¿Locutora? ¿Bailarina? ¡Que conteste!", agregó "Pampito". Y cerró: "Es ‘soreta’”, arrojó, implacable. “Viste cuando vos le ponés buena onda a una persona y siempre te tira. ‘Soreta’ fue feo. Le pido disculpas a Tamara, pero después todo lo otro que dije, sí lo digo. En eso te voy a pedir disculpas".

Estefi Berardi, enojada con Tamara Pettinato

La panelista también se molestó con el descargo de Pettinato sobre su trabajo y señaló: "¿Cómo voy a estar caliente por eso? Por una chica que es nada, que trabaja de hija de. Que diga que yo soy mala o buena es una opinión. Por eso no me voy a enojar. Si no me conocen y lo quieren decir, yo no me voy a enojar porque que me hagan una crítica. Yo he criticado a un montón de gente. Eso a mí no me ofende". Y cerró: "El tema de la mentira, primero no solo que no mentimos, sino que todas las veces que me he equivocado he pedido disculpas. Tamara Pettinato es muy maleducada".