Tamara Báez, internada y lejos de L-Gante: "Todo vuelve, me dejaron sola"

Tamara Báez pasó por un mal momento de salud y apuntó contra L-Gante por haberla dejado sola con su hija bebé.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, está pasando por un mal momento de salud y sorprendió en las redes sociales al publicar un descargo en su cuenta de Instagram. Una vez más, volvió a despertar fuertes rumores de separación del artista, con quien comparte una hija de 1 año, Jamaica.

Esta no es la primera vez que Tamara publica un texto en sus redes dando a entender que su relación con L-Gante no está en su mejor momento. En su descargo, la influencer contó que estuvo muy enferma y que no recibió el acompañamiento que necesitaba en ese momento, dando por implícito que L-Gante o alguien muy importante de su vida no la cuidó.

"Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá. Re desilusionada", publicó Báez en su cuenta de Instagram junto a una foto acostada en su cama y con un suero inyectado en el brazo. A los pocos minutos, borró la imagen y publicó otra acostada en la cama, con una mano en su frente: "Vómitos, fiebre y se despertó Jami", sumó.

Historias subidas por Tamara Báez en su cuenta de Instagram.

La palabra de Estefanía Berardi sobre los rumores de separación entre L-Gante y Tamara Báez

Estefanía Berardi, panelista de LAM (América TV) aseguró que L-Gante y Tamara Báez volvieron a separarse, aunque ninguno de los dos lo confirmó todavía. "Ellos van y vienen porque tienen muchas discusiones. Esto él lo ha contado en algunas notas, pero definitivamente la info que me llega es que ayer no volvió a la casa a dormir, que se quedó en otro lado", declaró la panelista.

Y destacó que Tamara dio "a veces daba pistas a través de sus redes". "Hoy te digo que están separados, no sé si se volverán a arreglar. Están peleados", sumó. En este sentido, Berardi destacó que se dejaron de seguir en las redes hace mucho porque su relación es inestable y no quieren que las personas sospechen y especulen sobre el estado de su vínculo.

Por otro lado, opinó que quizás el motivo de esta pelea fue que días atrás Ana Dervin había coqueteado con L-Gante en Canta Conmigo Ahora, el reality conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, cuando le confesó al cantante que lo admiraba mucho y que su presencia la ponía nerviosa. Según trascendió, a Tamara le molestó mucho esta situación. Más tarde, Ana declaró que está casada en un matrimonio abierto. “No voy a estar con L-Gante. Él está en pareja, no me dio ni cabida. El futuro dirá, pero yo estoy re piola con mi marido”, declaró la joven.