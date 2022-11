Tamara Báez, ex de L-Gante, estrenó su primera canción: "Canta horrible"

Tamara Báez, la expareja de L-Gante, sorprendió en las redes sociales al publicar su nueva canción con "El Viejo" Márquez, un referente del mundo de la cumbia.

Desde que la influencer se separó de Elián Valenzuela, lanzó su carrera musical y apareció en varios videos cantando por primera vez. En esta ocasión, estrenó un tema junto a Márquez, quien incluso tocó con Pablo Lescano.

"Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez. Es un tema que va a dar que hablar, muy lindo para todas las chicas enamoradas", adelantó "El Viejo", quien compuso esta canción y acompaña a Tamara desde la guitarra.

"Tamara Báez, la expareja de L-Gante, sorprendió y se lanza como cantante y nace una estrella. Cuando estaban juntos, ella ya cantaba con él. Ella ya se probó como cantante en algún show de él y la verdad canta horrible, pero ahora encontró un mejor partenaire", comentó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Cuando desde el programa le fueron a preguntar a L-Gante qué pensaba sobre esta decisión de Tamara, dijo: "Perfecto, por mí que le mande para adelante. Me encanta ver gente que se enfoque en algo. No vi nada igual, no tengo contacto ni textual ni verbal con ella. Que la cuenten como quieran. Veo, disfruto y estoy enfocado en lo mío, mucho más que hace un tiempo".

El fuerte descargo de Tamara Báez contra L-Gante

Tamara Báez y L-Gante están enfrentados desde hace meses por la cuota alimentaria de su hija Jamaica e incluso están tratando el tema en la Justicia. Recientemente, la influencer publicó un video en sus redes sociales mostrando con indignación la bolsa de alimentos que le cantante le dio para la nena.

En aquella bolsa, solamente había paquetes de fideos y pañales. “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc? Una vergüenza. La voy a mantener a fideos a mi bebé ahora", publicó Tamara, furiosa, junto con el emoji de una rata.

Según Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara, se trata de "un caso de violencia económica" ya que L-Gante apenas le pasa 50 mil pesos de los millones que factura con su carrera. "Hoy Elián Valenzuela le está pasando 50 mil pesos por mes. No creo que cobre un show menos de 1 millón de pesos. Estamos hablando de una menor que necesita comer y vestirse todos los días", sostuvo Merlo en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece).