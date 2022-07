Tamara Báez enfureció por las críticas a su cuerpo: "No se cansan"

La pareja de L-Gante se pronunció en contra de las críticas a su imagen. Tamara Báez habló en una de sus historias de Instagram.

Tamara Báez se mostró harta de las críticas por su aspecto físico y fue contundente en un picante posteo que hizo en sus redes sociales. La pareja del cantante L-Gante apuntó contra cada una de las personas que se burlan de ella por su imagen.

"¿No se cansan de hacer memes de 'Tamara Báez sin plata y Tamara Báez con plata'?", comenzó su descargo la joven con un tono de hartazgo. Y agregó: "Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay? Era la moda, rodete y flequi".

Báez se refirió a una imagen que se viralizo en la que se puede ver cómo era su estética antes de que L-Gante se convirtiera en un cantante famoso. "No entiendo por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas. Andá a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es re triste. Miren mi hija como me ama. Una super mamá soy. Si quieren hablar mal de alguien busquen a alguien que haga el mal de verdad", concluyó la joven en un video en el que se mostro acompañada por su hija Jamaica.

El enojo de Amalia Granata por una distinción a L-Gante como artista

"Me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!", soltó Granata en el ciclo radial Polino Auténtico, del que forma parte como columnista de hace años. Y agregó: "Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia". La legisladora sufrió una catarata de críticas en las redes sociales por sus dichos contra el músico.

El enojo de Granata se originó cuando el cantante compartió en una de sus historias de Instagram una mención que recibió por parte de la empresa Deco Color SRL. "Gran detalle que veo siempre acá en mi casa", enunció Elián Ángel Valenzuela en su posteo. "En reconocimiento al esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura", rezaba la inscripción que L-Gante tenía colgada en una de las paredes de su casa.