Susana Roccasalvo mostró su cábala íntima para que Argentina gane el Mundial

La conductora Susana Roccasalvo lanzó una pícara revelación sobre su cábala íntima para que la Selección Argentina se alce invicta con la copa Mundial en Qatar.

La conductora Susana Roccasalvo hizo un sorpresivo destape íntimo en Implacables (El Nueve) cuando mostró la cábala íntima que usa para que Argentina gane los partidos del Mundial Qatar 2022. "A la noche la pondré donde tiene que ir", comentó, con una sonrisa pícara.

El inesperado momento se desató cuando Roccasalvo y su equipo comentaron el partido de Argentina contra México en el Mundial de Qatar 2022. “Un abrazo a todos allá en Qatar. Yo tuve una semana, como todo el mundo, con muchas cosas porque se llega a fin de año y hay muchos trámites…por eso no tuve tiempo de comprar la camiseta…y la otra que tenía no sé…”, anunció la conductora antes de mostrar su cábala.

“Lo único que tengo…y que ya lleva dos mundiales, me lo mandó una casa de ropa cuando fue en Rusia…y bueno, yo dije ¡Cómo voy a ir sin nada! ¡Y juro que la he usado!”, indicó Roccasalvo mostrando a cámara una tanga con la bandera de la Selección Argentina y generando una ola de aplausos en el estudio de televisión.

“La usé en el otro mundial y quedó en el cajón…amenacé a mi productor ejecutivo con que me la iba a poner en la cabeza, pero no, no ¡Quédense tranquilos! Es mi cábala a la noche la pondré donde tiene que ir, pero ahora la muestro”, cerró con picardía.

El tenso cruce entre una panelista de Intrusos y Susana Roccasalvo: "Me cortó el rostro"

Desde hace tiempo, Susana Roccasalvo mantiene fuertes diferencias con más de un colega en la televisión argentina y no duda en expresarlo, como ocurrió con Ángel de Brito hace un tiempo, quien aseguró en LAM que la conductora era "una porquería". De Brito y Roccasalvo se cruzaron en los Martín Fierro de Radio y la periodista aseguró que el conductor de LAM armó una escena, sin su consentimiento, con otras dos panelistas, en la que filmaron el intercambio que tenían. Una de ellas fue Nancy Duré, que en aquel momento contó que Roccasalvo la había atacado.

Lejos de quedar ahí, la panelista de Intrusos reveló un nuevo intercambio que protagonizó con la conductora de Implacables. Es que Duré fue a un evento en el que estaba Roccasalvo y se acercó a saludarla con buena onda, pero no fue retribuida por la conductora. "Yo llegué al evento, entré directamente y a la primera persona que encuentro es a Susana, que estaba hablando con Roberto Piazza y su pareja, Walter", comenzó contando la periodista en Intrusos.

En ese sentido, Duré agregó que ella esperaba unas disculpas que finalmente no llegaron, pero igual decidió acercarse. "Le digo hola, le doy un beso y me miró con cara de desagrado y siguió hablando con Roberto", continuó la periodista sobre el tenso cruce que tuvo con Susana Roccasalvo.

"Entonces seguí saludando a la rueda y todos me abrazaron y festejaron que había llegado, y Susana parece que se enojó y se fue. Me cortó el rostro", cerró todavía asombrada Nancy Duré ante el resto de Intrusos, que también se sorprendieron con el relato de su compañera.