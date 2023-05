Susana Roccasalvo contó su secreto con Nicolás Francella y dejó a todos boquiabiertos: "Te destruye"

Susana Roccasalvo hizo una picante declaración sobre Nicolás Francella luego de un móvil que no salió como esperaba.

Susana Roccasalvo, voz experimentada del periodismo de espectáculos, tuvo un inesperado móvil con Nicolás Francella, actor e hijo del popular Guillermo Francella, que no terminó como ella esperaba. Sin titubear, la periodista le devolvió el gesto contando intimidades de la figura y sorprendiendo a su equipo de panelistas.

Todo empezó cuando la movilera de Implacables (El Nueve) le preguntó a Nicolás sobre las declaraciones de Lourdes Sánchez, quien reveló haber tenido un romance con él, y el actor no quiso hablar del tema y llevó el artículo a otro lado, evidenciando su malestar con la situación. De vuelta en el estudio Roccasalvo tomó la palabra y, dirigiéndose a Nicolás Francella, disparó un secreto del actor que solo los periodistas saben.

“Bueno, la fruta no cae lejos del árbol. Ustedes saben que preguntarle a Francella temas personales…creo que el hijo es todavía peor que el padre y es raro porque es un chico joven, todavía, y tiene toda la libertad del mundo. Tampoco va a estar buchoneando con salí con fulana o mengana. Pero no esa cosa que se paraliza. Acá hay periodistas que ya le han hecho notas…¡Y te destruye la nota!”, disparó contra Francella, revelando su conducta típica que deben padecer los periodistas cada vez que le piden una entrevista.

"Los silencios de él paralizan un poco porque, generalmente, cuando se pacta una nota, él pide sólo hablar de trabajo. Además era un tema que había hablado uno de los protagonistas, Lourdes, no es que le sacamos algo que nadie sabía”, sumó la panelista Naiara Vecchio a las palabras de la experimentada periodista de espectáculos.

Muy picante, Roccasalvo coronó el segmento con un consejo para Nicolás Francella respecto a su trato con la prensa: “Bueno, eso es algo que el padre le tendría que explicar. Podría decir ‘sí, divina’, y listo, queda más armonioso ¡Pero cuando se ponen así! Es el eterno tema de algunos actores”.

Susana Roccasalvo se hartó de Wanda Nara y la escrachó: "No está formada"

Faltando poco tiempo para la gala de los Martín Fierro 2023, Susana Roccasalvo se mostró enfurecida con la posibilidad de que Wanda Nara esté a cargo de la conducción del evento que premia a periodista, actores y celebridades mediáticas. "No está formada", arremetió la experimentada periodista de espectáculos cuando le sugirieron el nombre de la actual presentadora de Masterchef (Telefe).

Roccasalvo, que es miembro de APTRA -y según Luis Ventura, presidente de la entidad, su sucesora- contestó a las preguntas de un cronista de Intrusos (América TV), que le consultó qué le parecería Wanda Nara como conductora de la esperada ceremonia y no dudó en responder. “No la veo conduciendo la ceremonia. No corresponde. No hay que bastardear el premio. No puede una chica, que recién empieza, que no está formada, para semejante premio. A ver, hay que tener un poquito de cordura”, disparó filosa. Finalmente, se supo que la dupla encargada de conducir el evento será Susana Giménez y Marley.