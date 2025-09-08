Susana Giménez habló de la derrota de LLA en Buenos Aires.

La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas que tomaron lugar en Buenos Aires este domingo 7 de septiembre, por un margen cercano a los 14 puntos, ha generado todo tipo de repercusiones. Nueve millones de personas salieron a votar a sus senadores o diputados, dependiendo la sección, renovando los escaños del Frente Patria y añadiéndole algunos más.

Una de las personalidades que habló tras conocerse la voluntad de los bonaerenses fue Susana Giménez. La diva dialogó un corto tiempo con DDM y dejó allí su impresión tras el resultado en los comicios. "El pueblo votó, el pueblo sabrá". "Hubo un 14% de diferencia", señaló como un detalle de suma importancia, aunque deslizó: "La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió".

Susana Giménez se refirió a las elecciones en Buenos Aires.

Qué más dijo Susana Giménez tras las elecciones

Respecto a su posicionamiento político, buscó evadir una respuesta concreta: "Yo de política no hablo, he hablado en otro momento. Lo único que he dicho es que no soy peronista, pero eso ya lo sabe todo el mundo". La mediática es reconocida por estar en la vereda de enfrente del movimiento tanto peronista como kirchnerista, razón por la cual se ha mostrado cercana a sus contrapuntos: desde Mauricio Macri con el Pro o Cambiemos, hasta Javier Milei con La Libertad Avanza.

El oficialismo, con el gobernador Axel Kicillof a la cabeza, sacó un aproximado del 47% de los votos frente a un 33% de La Libertad Avanza y con una participación del 63%. Además del contundente panorama en el plano general, en el particular también fueron números elocuentes: Fuerza Patria triunfó en seis de ocho secciones electorales. Además, de las bancas en disputa en Diputados, el peronismo se atribuyó 21 de las 46, mientras que los liberales obtuvieron 18. En cuanto a las de Senadores, Fuerza Patria mantuvo 13 de los 23, algo superior a los 8 que se adjudicó LLA.