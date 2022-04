Stefi Roitman alimentó los rumores de crisis con Ricky Montaner: "No me acostumbro"

Stefi Roitman publicó un descargo sobre cómo su vida cambió tras su matrimonio con Ricky Montaner.

Fuerte descargo Stefi Roitman tras haberse casado con Ricky Montaner: "No me acostumbro".

Fuerte descargo Stefi Roitman tras haberse casado con Ricky Montaner: "No me acostumbro".

Desde que Stefi Roitman se casó con Ricky Montaner a comienzos de 2022, sus fanáticos comenzaron a preocuparse por las publicaciones que hace en sus redes sociales: en sus fotos, la mayoría de las veces aparece sola e incluso hizo publicaciones expresando su angustia. Una vez más, un posteo en particular llamó la atención de sus seguidores.

Ahora que se casó, Stefi y Ricky están viviendo juntos en Miami, Estados Unidos. Es por esto que Roitman se vio obligada a dejar atrás a su país y a todos sus seres queridos. Toda esta tristeza la llevó a hacer un descargo en Twitter contando cómo se siente. Esta no es la primera vez que la modelo reconoce lo muy difícil que le resulta la distancia ahora que está viviendo en un país completamente alejado y diferente. Incluso, se rumoreaba que con Ricky estaban a punto de separarse.

“Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, twitteó Roitman. Mientras algunos de sus fans le dejaron comentarios de apoyo, otros internautas le dijeron cosas como “si tanto sos de tu casa, lo hubieses pensado antes de casarte” y “en la vida hay que elegir”.

“Esta mina la está pasando re mal. Le brota la sumisión que le hacen los Montaner”, opinó otra usuaria de la plataforma. Al leer los comentarios, Stefi agregó un nuevo tweet: “Se hacen cada peli… Me voy a poner a escribir”. Cabe destacar que días atrás, había twitteado “Ojo con lo que pedís y deseas”, despertando muchas preguntas entre sus fanáticos sobre qué tan contenta se encontrará en su matrimonio.

Las otras publicaciones de Stefi Roitman que despertaron rumores de crisis

Uno de los posteos de Roitman que más sospechas generó sobre una crisis matrimonial fue uno especialmente referido a la salud mental. “Tengo algo para decir. Así como hoy me ven súper motivada, como que estoy con toda la energía para darle, meterle y hacerme bien entrenando, ayer estaba para atrás. Ayer a la noche, en particular, me agarró una cosa como de frustración. Estaba cero motivada, real. Estaba para atrás, pero hoy me levanté mejor”, comenzó la conductora en su descargo.

Stefi destacó que lo más importante es no dejar “que la cabeza nos gane para mal”. Fue el último fragmento el que preocupó a sus fanáticos y despertó versiones de ruptura con el hijo de Ricardo Montaner: “Pasan muchas cosas alrededor nuestro y nos cuesta verle el lado positivo a eso, pero se puede. No suelo compartir toda esta parte mía en mis redes, pero para que sepan muchos estamos en esta”.