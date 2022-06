Sorpresivo: tras 20 años en Telefe Noticias, Rodolfo Barili desembarca en una radio macrista

El compañero de Cristina Pérez en Telefe Noticias se unirá al equipo de una famosa radio de alcance nacional.

Rodolfo Barili dará un importante paso en su carrera profesional y será parte de un nuevo proyecto en la radio. El conductor del ciclo como Diario de medianoche y Telefe Noticias se pasará a una reconocida emisora de alcance nacional y se mostró muy feliz por su nuevo proyecto laboral.

"Estoy muy feliz. Me sedujo la propuesta de Cadena 3 de contar las historias detrás de la historia, de recorrer el país contando las noticias desde el punto de vista de la gente común", expresó el productor y periodista en diálogo con el conductor Miguel Clariá.

El comunicador nacido en Rauch recibió mensajes de bienvenida por parte de los oyentes de la radio cuando se anunció su incorporación al equipo. Se adelantó que Barili estará al frente de un programa de actualidad sobre Argentina y el mundo, acompañado por columnistas, cronistas y corresponsales de Cadena 3.

El reclamo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a Cristina Pérez

"Él (Baby Etchecopar) le dijo que era mala compañera y eso es lo peor de todo. Es un término feo", soltó Lussich en Socios del Espectáculo sobre el conflicto que Cristina Pérez tuvo con Baby Etchecopar en el pase de Radio Rivadavia. Y Pallares agregó: "Rodolfo, ¿dónde estás querido que no saliste?".

Rodrigo Lussich volvió a arremeter: "Rodolfo, ustedes dos tuvieron algo. A ver si ahora salís a bancar a tu compañera que en algún momento fue algo más".

La fuerte discusión entre Cristina Pérez y Baby Etchecopar al aire

Baby Etchecopar y Cristina Pérez se cruzaron en medio del pase de sus programas de Radio Rivadavia. En un momento, el periodista dio a entender que Mayra Mendoza habría tenido encuentros íntimos con Máximo Kirchner. "A ella no se la toca porque es de Máximo", soltó.

"Es re delicado lo que estás diciendo. Porque puede entrar en un terreno muy personal, puede entrar en un terreno tan personal... puede ser difamatorio", contestó Pérez. Y Etchecopar agregó:" ¿Por qué no ejerces el periodismo e investigas? ¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? No sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, sabes que te quiero mucho".

"No me cago toda, no me meto con quién se acuesta la gente", respondió contundente la conductora de Telefe Noticias y luego Etchecopar se retiró enojado del estudio.