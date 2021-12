Sorpresiva despedida de Juana Viale de El Trece: "No se imaginan"

Juana Viale reveló detalles acerca de su salida de la conducción de El Trece. A qué se debe y qué fue lo que pasó.

Juana Viale se encuentra atravesando un momento muy particular. En la noche del pasado sábado 11 de diciembre, la conductora realizó un sorpresivo anuncio que generó revuelo en los medios y las redes sociales. Curiosamente, reveló que se despide de la conducción de "La Noche de Mirtha", emitido por El Trece, y explicó los motivos de la decisión que también involucra a su abuela Mirtha Legrand.

Todo sucedió al inicio del programa en el que "Juanita" suele darle a los televidentes la bienvenida. "Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que el fin de semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand”, manifestó la presentadora de 39 años de manera enérgica y a modo de anuncio.

Luego, y antes de darle la bienvenida a los invitados de la noche Sergio Berni (ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires), Guillermo "Willy" Kohan (periodista), Mateo Salvatto (empresario), Sandra Borghi (periodista) y Teresa Calandra (exmodelo y diseñadora), Juana anticipó que dejará la conducción de "La Noche de Mirtha" y que su lugar lo volverá a tomar Mirtha Legrand: "No se pueden imaginar le programón que tenemos. Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto. Y yo en la silla del costado, feliz". Y agregó: "Poneme un banquito y yo soy feliz. Me adapto, siempre me adapto".

Juana Viale y Mirtha Legrand, en El Trece.

En tanto, la nieta de Mirtha Legrand concluyó con muestras de agradecimiento por la compañía que le hicieron a lo largo del 2021: “Ya estamos por terminar el año, la energía se va para arriba para despedir este año con alegría, con unión, con salud, con felicidad. Como podemos, lo hacemos. Un beso a todos los que nos miran y a los que nos acompañaron todo el año”.

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la TV de El Trece

Juana Viale le volverá a ceder el mando de la conducción a Mirtha Legrand, que durante la pandemia se cuidó para evitar el contagio de coronavirus. ¿Cuándo será el regreso de la experimentada conductora a la TV? El próximo sábado 18 de diciembre, por El Trece.

La guerra de dinero entre Juana Viale, Mirtha Legrand y El Trece

Durante la emisión de "A la tarde", emitido a mediados de noviembre pasado, la panelista Débora D'Amato dio detalles acerca del conflicto en el que está envuelta Mirtha con "Juanita": "Esto no es especulación, es información. Mirtha quiere volver a la TV, esperó como casi nadie, callada... todo lo que tuvo que hacer, esperó su turno para la vacuna y se vacunó. Tuvo el inconveniente de salud y se recuperó. Y lo que está preguntando es: 'Yo estoy bárbara, quiero volver. ¿Por qué no vuelvo?'. Incluso lo dijo en su pequeño regreso. Está fenómeno, está muy bien. Tiene una salud de hierro".

Por su parte, Guido Zaffora resaltó otro punto sumamente importante: hay un problema de dinero. "Hay una guerra entre la productora y el canal. ¿Qué pasa con Mirtha? El tema de la publicidad de PNT. Con el tema del maquillaje y las cremas, entre otras cosas, Mirtha cobra el doble que Juana Viale", señaló. Y advirtió: "Hay una cuestión del dinero que al canal y a la productora le entra más que con Juana. El último programa de Mirtha midió 10 puntos y a Adrián Suar también le importa. Hay una diferencia de números entre Mirtha y Juana que es abismal".

Finalmente, D'Amato señaló que Mirtha Legrand está muy enojada con "Juanita" por tener intenciones de desplazarla del programa emitido por El Trece: "Al principio de la pandemia, Juana Viale medía, pero es cierto que Mirtha cotiza más en bolsa. La realidad es que los nietos y Juana Viale se quieren quedar con el programa, y Mirtha está furiosa".