Sorpresa por la preparación del "velorio" de Georgina Barbarossa

La reconocida conductora regresó a su programa matutino luego de sufrir algunos problemas de salud, pero sorprendió con una llamativa confesión.

Georgina Barbarossa volvió a su programa luego de ausentarse durante a una semana y contó el calvario de salud que atravesó. La conductora reveló que sintió que se iba a morir e incluso hizo una particular confesión sobre su propio velorio.

"Vine el jueves y me sentía mal. Todo empezó con un dolor de cabeza tremendo, y le puse onda, después vine el viernes, y ya ese día sentía que me moría", confesó Barbarossa luego de hacer una divertida entrada a su programa A la Barbarossa (Telefe) con la canción Resistiré. Pese a que le puso humor a su regreso, la exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que llegó a organizar su propio velorio por el miedo que tenía a morir.

En ese sentido, Barbarossa confesó: "En un momento, pensás que te morís y yo decía: ‘¿ahora me voy a morir?’ No estaba en mis planes. La carita de mis chicos me angustiaba, parecía que tenían 5 años; así que gracias a mis nueras, mi sobrina, mi hermano de Córdoba, mi hermana de Sevilla, que querían venir, y yo pensaba: ‘No me puedo morir ahora’".

"Estuve organizando con Ale Benevento (su agente de prensa) el velorio porque mis hijos no iban a querer un velorio multitudinario en el Cervantes; y yo siempre pensé en la muerte porque es algo inevitable, pero siempre dije que prefiero morirme de golpe; le tengo miedo al sufrimiento", sentenció Georgina sobre el mal momento de salud que atravesó y luego confesó que todavía se encuentra en recuperación.

Revelan que Georgina Barbarossa fue traicionada por Telefe: "Llora mucho en los camarines"

Georgina Barbarossa tenía planeado retomar con la conducción de A la Barbarossa, su ciclo en Telefe, el lunes 15 de agosto de 2022. Sin embargo, corren fuertes rumores de que no lo va a hacer y Yanina Latorre reveló el verdadero motivo de esto en LAM (América TV): que Georgina no se sentirá para nada cómoda dentro del canal.

Según informó Latorre, Barbarossa no solo no se encuentra a gusto con el formato del programa sino con las dinámicas de trabajo en las que está envuelta. Además, aseguró que la conductora se siente "traicionada" porque le habían prometido otra cosa a la hora de firmar el contrato. "Le deseo la mejor a Georgina, yo la quiero mucho. No está confirmado que vuelva el lunes", comenzó Ángel de Brito.

Y Yanina Latorre sumó: "Georgina es una laburante. A ella lo que le pasa es que llora mucho en los camarines, está sufriendo un montón, lo está padeciendo. A ella la habían contratado para otra cosa, no sé si un programa light, un magazine, divertido...". De Brito agregó que lo que le habían prometido a Barbarossa era un programa de cocina en el que también iba a presentar novelas, pero que eso nunca sucedió.

"Exacto. Ella siempre buscó un formato en donde pudiera hacer humor, por ahí un poquito tocar actualidad. El tema es que se convirtió en un programa con muchos policiales y ella lo que dice es que no se siente cómoda. Le prometieron otra cosa. Lo que dice Georgina es que se siente traicionada con el canal, porque lo pidió ya varias veces", concluyó Latorre.