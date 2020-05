Sol Pérez sorprendió y confesó qué periodista macrista es su referente en los medios

Después de haber empezado su carrera como conductora de noticieros, Sol Pérez salió al cruce de las críticas que recibió por su trabajo y reveló que tiene una referente en el medio. "Cristina Pérez me gusta mucho, tuve oportunidad de compartir con ella y es lo más", dijo.

Desde hace varias semanas, la modelo está al frente de un noticiero de Canal 26 y recibió varios ataques, pero ella sostuvo que "fue una propuesta buenísima dede el momento cero" y que no sabe "porque les molesta". Además, reveló en charla con confrontados que ella "no va a ser la chica tonta porque no me quedo callada cuando algo no me gusta".

Por otro lado, sobre cómo se siente al frente del noticiero, dejó en claro que "todo el tiempo" se siente como "si estuviera rindiendo examen" y se quejó de que "durante la primera semana fue tendencia" porque estaba al frente del noticiero.

En este mismo sentido, agregó que "no quiere quedarse sin trabajo" y reveló que que la conductora de Telefe Noticias, Cristina Pérez, es su referente: "Tuve la oportunidad de compartir y me encantó".