Sofía Jujuy reveló la extraña fobia que padece: "No puedo ni verlo"

La modelo confesó el gran malestar que sufre a raíz de esta situación con la que convive día a día.

Sofía "Jujuy" Jiménez reveló la extraña fobia que padece. En su reciente paso por PH: Podemos Hablar, la famosa modelo se sinceró sobre el gran malestar que padece y cómo repercute en su salud cada vez que tiene episodios fuertes. "No puedo ni verlo", expresó.

En una de las recientes emisiones del programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, Sofía "Jujuy" Jiménez reveló que hace años que padece una extraña fobia que, a su vez, la comparte con su hermana. En este contexto, la influencer también reveló que, en situaciones extremas, esta fobia suele generarle malestares de salud.

"Sufro de tripofobia. Pensarlo me da como impresión. Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe", contó Sofía "Jujuy" Jiménez y ejemplificó al referirse a los tentáculos del pulpo. "Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo", aseguró.

En ese sentido, "Jujuy" Jiménez sentenció al contar que su hermana también sufre lo mismo, pero a veces mucho más intenso. "Ella la pasa mal en serio, la he visto vomitar de lo mal que la pasa", aseguró.

Jujuy Jiménez tuvo una experiencia paranormal con su abuela: "La mató mi abuelo"

Sofía "Jujuy" Jiménez reveló una experiencia paranormal con un familiar que no llegó a conocer. La modelo contó que, a pesar de no haber conocido a su abuela, recibe misteriosas señales de su parte.

Andy Kusnetzoff pidió que den un paso hacia el punto de encuentro aquellos que tuvieron experiencias paranormales. "Jujuy" Jiménez fue una de las que se acercó al centro del estudio y cuando llegó su turno de hablar comunicó un detalle que sorprendió por completo al conductor y a sus colegas.

La modelo y conductora de TV expresó que le gusta mucho el tema de lo sobrenatural, afirmó que los seres humanos son energía y que cree mucho en todo lo que tenga que ver con eso. Así fue como se animó a revelar que tiene una relación muy especial con una abuela a la que no llegó a conocer. "Yo hablo mucho con mi abuela. Me contacto con ella, aunque no la conocí en mi vida", relató.

"A mi abuela la mató mi abuelo", confesó Sofía Jiménez ante la sorpresa de Andy y del resto de los invitados. La artista relató que su abuelo estuvo muchos años preso por un femicidio ocurrido hace más de 40 años. Según indicó, su madre logró perdonar a su padre, aunque fue un proceso difícil de transitar, ya que ella tenía sólo 13 años cuando ocurrió el hecho. "Mi mamá, cuando se recibió, lo fuimos a ver y ella le quiso mostrar el título de abogada... ella salió adelante", precisó.