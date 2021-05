Marcelo Polino se vacunó contra el COVID-19 en Miami.

En más de una oportunidad aseguró que no le gusta viajar y que prácticamente no conoce lo que es estar de vacaciones. Sin embargo, ante la posibilidad de inmunizarse en plena pandemia, Marcelo Polino viajó a los Estados Unidos para recibir la única dosis de la vacuna Johnson & Johnson. "Se pudieron alinear varias cosas: renovar mi visa que la tenia vencida, conseguir un pasaje y finalmente ayer pude llegar a Miami para vacunarme", declaró el periodista en una videollamada con Flor de equipo.

Y contó cómo se manejó en el país que preside Joe Biden. "Bajé del avión y fuimos a un campus, hay que hacer una cola muy pequeña, solamente te piden el pasaporte y un teléfono por si te tienen que ubicar. Una vez que te vacunás, esperás 15 minutos por si tenés alguna reacción adversa y ahí termina el proceso", detalló.

Además, aseguró que no tuvo ningún síntoma posterior a la inoculación, pero que sentía cansancio por el viaje y los trámites que tuvo que hacer en Ezeiza para poder volar. "Fue muy estresante todo el trayecto en Ezeiza, hay muchos protocolos y si bien es todo muy expeditivo hay que ir temprano", señaló. Y agregó: "Estoy contento porque finalmente lo logré, ahora me quedo en el departamento porque no salgo ni hago nada". Por último destacó sus privilegios para acceder a la vacuna: "Al ver tan distante la posibilidad de vacunarme en la Argentina, tomé coraje y también tuve la oportunidad económica de poder sacar el pasaje y venir, porque es algo que no toda la gente puede hacer. Soy un agradecido y un bendecido".

Polino no es el único que decidió viajar para acceder a la vacuna. Teté Coustarot, Marcela Tinayre, Nacho Viale, Fabián Doman y Ana Rosenfeld son algunos de los tantos famosos que lo contaron públicamente. Mientras que Jorge Rial contó este viernes que hará lo mismo por pedido de su familia. "Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", manifestó en sus redes el conductor de TV Nostra.