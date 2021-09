ShowMatch, con Marcelo Tinelli, y una posible vuelta: "No está cerrada la puerta"

Un probable regreso a ShowMatch por El Trece llamó la atención del propio Marcelo Tinelli, ya que según el protagonista "no está cerrada la puerta".

ShowMatch, La Academia (El Trece) pelea por el rating en el prime time y Marcelo Tinelli está dispuesto a todo con tal de mejorar en los números del encendido con su programa en la televisión abierta argentina. Ahora, uno de sus históricos artistas como Diego Pérez reveló algo que llamó la atención hasta al propio conductor en las últimas horas durante su entrevista con el portal Diario Show.

Para comenzar, el actor y comediante de 57 años repasó su actualidad laboral: "El año pasado (2020) no pude trabajar y ahora, por suerte, se dio todo junto", resaltó quien está al frente de Pantagruélico Take Away, que se emite por el Canal de la Ciudad. "Esta es la sexta temporada, hicimos de todo: desde comidas típicas argentinas hasta colectividades, invitamos a un famoso, pasamos por hamburgueserías, cervecerías... Pero muchos locales gastronómicos no sobrevivieron a la pandemia, otros pudieron aggiornarse por suerte", profundizó.

Además, Diego Pérez puntualizó: "Hago radio a la mañana con Andrea Bisso en la AM 680 (Radio Magna). Y los domingos al mediodía, a las 12, hacemos con Maxi Pardo Rock N´Fans, un espacio para bandas que tocan, luego almorzamos en vivo y sale por América TV". Más allá de la pandemia de coronavirus, el artista dijo que la pasó bastante bien: "En 2020 estuvimos los cuatro muy juntitos en familia y por suerte, con tantos años de laburo, pude ahorrar para poder vivir en la cuarentena, pagar los gastos y subsistir. Yo no tenía pensado hacer teatro, pero me llamó (Carlos) Rottemberg y acepté. Toc-Toc es una obra excelente que tuvo varias versiones; pero esto es así, tal vez a fin de año algunos trabajos terminan y ahí podré descansar".

Diego Pérez y Marcelo Tinelli, un dúo histórico en la televisión argentina.

"Para los actores, ahora es tiempo de sembrar. Igualmente, cuando salgo del teatro, ceno con mi esposa y miramos una serie con los chicos, aunque al otro día me tenga que levantar temprano para llevarlos al colegio. Después sigo para la radio", reconoció Pérez. El comediante también se refirió al COVID-19, que pudo superar tras su contagio: "Me enteré el 24 de diciembre del año pasado, un día antes de estrenar una obra en Mar del Plata. Tuvimos que postergar el estreno porque todavía no estaban las vacunas. Me acuerdo de que estaba haciendo un asado y no sentía el olorcito de la parrilla, tampoco el perfume ni el desodorante que me había puesto. Por las dudas, me hisopé y dio positivo".

ShowMatch 2021: Diego Pérez reveló que podría volver el humor

Consultado acerca de los motivos por los que no estuvo esta vez en la tradicional apertura del programa de Marcelo Tinelli por El Trece, el actor fue contundente: "Porque el día anterior había fallecido mi mamá, y recientemente falleció mi papá". Y, por último, explicó que no se descarta retornar a los viejos sketches que tanto éxito tuvieron hace ya más de una década en VideoMatch: "Marcelo es una persona que, cuando ve que algo no funciona, le busca la vuelta; y de hecho no está cerrada la puerta. Tal vez le da un descanso y vuelve más adelante. Con él estuve seis años: del 1994 al 2000. Fueron años maravillosos, en los que hice amigos y el público me conoció como artista y humorista".