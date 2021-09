Lapidaria crítica de Esmeralda Mitre a La 1-5/18: "¿Esto es en serio?"

La actriz Esmeralda Mitre no tuvo piedad en las redes sociales y aseguró que la da pena que La 1-5/18 "estuviera tan mal".

El estreno de La 1-5/18, la nueva novela de Polka, representó el regreso de la ficción nacional a la televisión de aire. Y con sus primeros capítulos ganó muchos adeptos y detractores, entre los que se destaca Esmeralda Mitre. La exparticipante de Cantando 2020 hizo una fuerte crítica a la tira de El Trece y a su elenco en las redes sociales.

"Miro la ficción en Argentina para ver qué tal y me pregunto: ¿esto es en serio? ¿WTF? ¡Qué pena la verdad! Me gustaría de verdad que estuviese bien, nada es creíble. Un poco de criterio, estudio básico", planteó en su cuenta de Twitter mientras se emitía la novela. Su comentario generó revuelo entre los usuarios y aunque la actriz decidió borrar su tuit, dejó en su perfil la respuestas a quienes cuestionaron su opinión.

"Están laburando chamiga.....con la olla ajena no hay que meterse", señaló un internauta. "Perdón. ¿Es una tira? Me dedico a esto, doy mi opinión y dije que me daba pena que estuviera tan mal. ¡Pero yo no miento más! Este país necesita trabajo, estudio y humildad", le respondió la exesposa de Darío Lopérfido.

"Esmeralda por favor, te dan un bolo y salís corriendo a grabar, no te hagas la snob", le escribió otro usuario. Y la rubia redobló la apuesta: "De ninguna manera... ¡No me conoces nada amor! Antes muerta, por eso no le he hecho hasta ahora". "Siento que sos un referente y deberías apoyar la producción nacional más allá de sus falencias, estos mensajes solo destruyen lo que queda de nuestra industria", retrucó su interlocutor. "¡Por algo esta cómo está! Lo que tenemos que hacer es estudiar, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y no pasa", insistió la actriz y señaló que en la novela "todo falla".

La tira protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia recibió muchos comentarios negativos y el principal reclamo fue que para muchos "romantiza la pobreza". Sin embargo, Heredia salió a defender el proyecto que comanda Adrián Suar. "Cuando salió el tráiler se dijo de todo. Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado", manifestó en declaraciones radiales el intérprete de Bruno, un hombre que llega a "La Peñaloza" huyendo de su pasado. Mientras que Cherri señaló que los críticos "nunca pisaron una villa".