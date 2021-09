Guillermina Valdés se plantó contra Tinelli en vivo: "Él me jode"

La actriz dejó en claro que tiene los “no” muy rotundos en una discusión que mantuvo con su pareja al aire. Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli protagonizaron un gracioso momento.

Marcelo Tinelli protagonizó un cómico momento junto con su pareja, Guillermina Valdés, en la pista de Showmatch. El conductor de televisión les pidió a las mujeres del jurado que desfilen, al igual que lo habían hecho los demás, y la madre de su hijo más chico se negó a hacerlo, por lo que tuvieron una breve discusión en vivo.

“¿No se puede hacer más el desfile? No entiendo por qué. Caro y Jime dicen sí, y Guille no. ¿Hay algún problema con desfilar? ¿Por qué vos no? No entiendo”, expresó el presentador, a modo de chascarrillo. “Que desfilen ellas si quieren, que les sale. Yo fui muy mala modelo y lo he reconocido ante cámara. ¿Cuál es el problema? Cuando desfilaba en pasarela pisaba huevo”, respondió, por su parte, Valdés.

Tinelli argumentó con una experiencia personal en disciplinas para las que no tiene una habilidad suprema pero igual elige hacerlas: “Yo nunca jugué bien al fútbol, pero lo sigo jugando, por ahí me prendo”. “Después dicen que nos peleamos. Andá a conducir, que tenés que meter tres parejas”, expresó Valdés y le dejó en claro a su pareja que no estaba dispuesta a desfilar.

“Él me jode y yo lo sigo. Es un ida y vuelta divertido, pero hoy le hacía señas que ya estaba. Tenemos una relación divertida, en casa también, es como un sketch. Nunca me sentí incómoda acá, y eso lo dije. Es un tipo que banca todas las que yo elija y está bueno aclararlo porque es así. Es parte del juego”, expresó la actriz, en diálogo con Teleshow, tras su discusión con Tinelli al aire.

La renuncia de Flor Vigna y Facu Mazzei a Showmatch

Flor Vigna y Facu Mazzei eran una de las mejores parejas de Showmatch: La Academia pero, tras una fuerte lesión del bailarín, decidieron renunciar al certamen. En una entrevista con Ciudad Magazine, la artista explicó los motivos de su desvinculación del programa: “Renunciamos. Somos todos para uno y uno para todos. Decidimos irnos todos juntos porque Facu iba a tener hasta fin de año con la recuperación y en noviembre salgo con mi música. Estoy con muchas clases y muchos ensayos. Se ve que la vida lo quiso así”.

“Yo ya estaba charlando con la producción sobre un reemplazo, porque en noviembre arranco con mi música y no iba a poder continuar. Pero todo se estaba viendo. No había un nombre para ese reemplazo”, continuó Vigna y concluyó: “Me da mucho miedo, pero a la vez confío mucho en lo que hicimos. Hace un año y medio que estamos laburando en esto y le pusimos todo. Pero el orgullo por lo que logramos vence al miedo”.