Separados: la prueba de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no están juntos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a despertar fuertes rumores de separación. Desde hace varios meses, se dice que la pareja estaría atravesando una crisis en secreto. Sus fanáticos notaron varias pistas y, finalmente, descubrieron un nuevo indicio que indicaría que su relación no está en el mejor momento. Cabe destacar que la intérprete de Miénteme está pasando por un duro momento personal con respecto a su salud mental y que, por esta razón, sus seguidores sospechan que su relación con el futbolista podría tener algo que ver.

Desde hace varios meses, Tini y De Paul dejaron de darse "me gusta" en sus publicaciones y de dejarse comentarios, cosa que sí hacían meses atrás. Esto alarmó a sus fanáticos, ya que la pareja solía mostrarse muy cariñosa en sus redes sociales. Sin embargo, durante las últimas horas Rodrigo volvió a darle "me gusta" a sus fotos. De acuerdo con sus seguidores, esto podría indicar que tienen momentos de crisis cíclicas.

"Yo no quiero alarmarlos, pero Rodri no le dio like a las últimas dos fotos de Tini y él siempre le daba like a todas sus fotos", publicó la cuenta de Instagram @lamaspopu.com, que se encarga de investigar las vidas de los famosos. En otro posteo, agregó, junto a capturas de pantalla que lo comprueban: "Al igual que ella él, Tini siempre le daba like a todas sus publicaciones". Por lo pronto, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto.

Tini Stoessel reveló el mal momento que vive por su salud mental

Recientemente, Tini Stoessel contó en una entrevista con El País que está pasando por un delicado momento de salud mental, con crisis de pánico, ansiedad y angustia. "Hace 3 semanas no estaba bien y no sabía si iba a salir con la gira, hoy es todo un logro poder estar acá. Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo, no me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", relató la artista.

"No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", sumó. Sin embargo, se mostró muy agradecida por contar con una gran red de contención. "Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", cerró, conmovida.