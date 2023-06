El calvario de Tini Stoessel en Barcelona: "No me podía levantar"

La cantante frenó su show en Barcelona e hizo una conmovedora revelación. La anterior presentación de la artista en España se volvió viral por un video de Rodrigo De Paul llorando.

Tini Stoessel comenzó su gira por España el último fin de semana, Sin embargo, sus show tuvieron una gran repercusión en Argentina por los videos que trascendieron. La cantante provocó el llanto de su pareja, Rodrigo De Paul, y también abrió su corazón con sus fans.

La estrella pop se presentó el pasado domingo en Barcelona y frenó su show por unos segundos para hablar sin filtro sobre su salud mental. La joven tuvo que superar varios padecimientos en los últimos días y no pudo contener las lágrimas con el aliento de su público: “Gracias a ustedes”.



“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, dijo con la voz entrecortada y reveló que sufrió ataques de pánico. “Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, subrayó antes de mantenerse en silencio mientras los espectadores coreaban su nombre.

Los problemas a los que refirió también los había comentado en los últimos días en una entrevista con El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”. “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, precisó.

También contó cómo recuperó energías para seguir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, “Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias. Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”, completó en su charla con el medio español.

Rodrigo De Paul lloró durante un show de Tini

La primera presentación de Tini en España despertó un gran revuelo en las redes tras la viralización de Rodrigo De Paul llorando. Las imágenes corresponden al show que su novia brindó en La Coruña y desataron muchas teorías, pero en las últimas horas se conoció el motivo de sus lágrimas.

Todo sucedió mientras Stoessel interpretaba su canción “Quiero volver”, una de las canciones que grabó con su exnovio Sebastián Yatra. Y si bien el artista colombiano no estuvo presente, sí sonó su voz en el estadio. Ese detalle catapultó varios rumores sobre la relación entre el futbolista de la Selección Argentina y la estrella pop.

Uno de los seguidores de "La Triple T" captó al jugador del Atlético Madrid visiblemente conmovido y secándose las lágrimas con la mano. El breve video fue caldo de cultivo para las versiones de crisis, que se esfumaron muy rápido, ya que al día siguiente se supo el verdadero motivo del llanto del deportista: Tini contó los problemas de salud mental que tuvo que superar para subirse nuevamente a un escenario.

"GRACIAS BARCELONA POR LO Q VIVIMOS ANOCHE. la emoción y la alegría q se sintió nunca la voy a olvidar. Lxs amo con todo mi corazón. Gracias a mi equipo por constantemente ponerle tanto amor y esfuerzo a todo, lxs amo y admiro mucho" escribió la artista en su cuenta de Instagram y uno de los comentario destacados de la publicación fue el de su pareja. "Estoy muy orgulloso de vos, de quien sos y de tu fuerza, te mereces todo lo bueno. TE AMO", escribió De Paul.