De Paul se quebró y sorprendió con una confesión: "Dejar"

Rodrigo De Paul se quebró en la TV Pública al hablar de la Selección Argentina, de su abuelo fallecido y de la lesión de su amigo Giovani Lo Celso. El video del emotivo momento.

Rodrigo De Paul se quebró durante la entrevista en Llave a la Eternidad, el ciclo de la TV Pública que acaba de empezar y que contó en su primer capítulo con el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina. Durante la conversación de casi 50 minutos, el jugador de 29 años recordó sus inicios en el deporte y se emocionó en dos partes puntuales de la charla.

En un momento, la periodista deportiva Sofía Martínez le preguntó por qué juega al fútbol. El volante le brindó sus razones, rememoró "los problemas" que vivía con su familia en su Sarandí natal y definitivamente lagrimeó cuando mencionó a su abuelo, que fue casi como un padre para él. A los pocos minutos, también se le quebró la voz cuando habló de la lesión de su amigo Giovani Lo Celso que lo privó de asistir al Mundial de Qatar 2022.

De Paul se quebró al recordar a su abuelo: "Fue bastante duro"

Cuando "Sofi" Martínez le preguntó por qué juega al fútbol, el mediocampista de Atlético de Madrid se sinceró: "Juego porque amo jugar a la pelota, todavia mi vida tuve un sentimiento especial. De chico, con la inocencia de que miraba la pelota y quería jugar. Después, con un poco más de conciencia, porque me distraía y me sacaba de lugares feos". "Y también para darle un bienestar a mi familia. Muchas veces en mi casa, donde había problemas, me salvó porque vivía preocupado a veces", amplió.

Al instante, "Rodri" se acordó del padre de su mamá, Mónica Ferrarotti. "Cuando falleció mi abuelo, que fue como un papá para mí, el que me acompañó siempre a entrenar y todo, fue bastante duro porque después era ir y entrenar solo". "Yo tenía 14 años. Quise dejar ahí, en ese momento, y se portó muy bien Racing: me vinieron a buscar a mi casa. Pero fue lo mejor que pude haber hecho, porque sino no sé qué hubiese pasado", profundizó con la voz entrecortada.

El abuelo, una persona que marcó a De Paul.

"Lo contento que hubiese estado tu abuelo de verte campeón del mundo, ¿no?", le repreguntó Martínez. "Sí, muy...", le contestó el futbolista. "¿Pensaste en él?", insistió la periodista. "Sí, siempre... Pero bueno, es la vida. Siento que en algún lado me vio o sintió el cariño, que yo lo pensé mucho. A él le daba mucho orgullo que yo juegue al fútbol, ahí en el barrio se hablaba de que había un chico que jugaba y él decía ´sí, es mi nieto´", contestó el jugador.

"Ya haberme visto debutar en la Primera hubiese sido un montón", insistió el volante. "Él tiene dos hijas mujeres, mi mamá y mi tía, y era de Independiente. Siempre estaba preocupado económicamente de que a ellas no les faltara nada. También hubiera estado feliz desde ese lado: que a nadie le falte nada, que ahora todos tengan un buen pasar", sentenció.

Los festejos de gol de De Paul son para su abuelo

En la entrevista con El Destape, la mamá de Rodrigo, Mónica, había revelado que su hijo tiene un recordatorio especial para el hombre fallecido en 2009. "Cada vez que festeja un gol, además de tener un tatuaje del abuelo en la muñeca... Cuando entra a la cancha se besa la muñeca, eso es para mi papá, y cuando hace un gol mira al cielo y señala con las manos para arriba". Además, manifestó que "esa es su manera de festejar los goles, es para su abuelo".

La emoción de De Paul porque Lo Celso se perdió el Mundial: "Como si me hubiese pasado a mí"

Consultado al respecto de la baja de "Gio" por la lesión en Qatar, el ex-Valencia respondió: "Fue como que me hubiese pasado a mí, fue muy duro. Le diría cómo hizo para gestionar ese dolor". Además, reflexionó que "la tristeza que él habrá sentido en ese momento, muy pocas cosas se pueden comparar". También aseguró que le preguntaría "cómo el dolor no lo invadió para no tener ganas ni de salir de tu casa" y cerró: "Me imagino que cada partido era como un puñal para él, hoy cuando lo veo está súper entero. Le diría cómo pasó eso, a quién se aferró".