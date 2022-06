Se le escapó: Chanchi Estévez confirmó su noviazgo con una figura de El Trece

Presionado por una panelista de televisión, Chanchi Estévez confirmó que tuvo un romance con una famosa modelo previo a conocer a la actriz Sabrina Carballo.

Chanchi Estévez quedó acorralado en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) y tuvo que confirmar un romance desconocido con una famosa mediática y compañera de El Hotel de los Famosos. Quién es la modelo que se ganó el corazón del exfutbolista de Racing, años antes de que formar pareja con la actriz Sabrina Carballo.

Invitado al magazine de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Chanchi tuvo que responder una picante pregunta de Karina Iavícoli y no tuvo más remedio que confirmar un romance pasado, que hasta el momento era una historia desconocida por los medios. "Con quién estuviste, además de Sabrina, antes del reality?", indagó la panelista, provocando confusión en el exparticipante del reality de El Trece.

Tomándose unos segundos para pensar y luego de que el equipo de panelistas filtrase el nombre de Silvina Luna, el exfutbolista confirmó: “Tenés razón. Lo que pasa es que fue hace mucho que ya no me acuerdo. No está bueno que yo lo cuente". Sin entrar en demasiados detalles, el exfutbolista deslizó: "Fue hace mucho. Fue en mi etapa de futbolista".

Cuando Pallares recordó el noviazgo y aportó detalles sobre el buen momento que pasaban la modelo y el exfutbolista en ese momento, Chanchi contó: “Silvina tuvo ‘un raid’ de futbolistas. Salió con algunos jugadores de River...". Para cerrar el momento, y un poco incómodo, el exparticipante de El Hotel de los Famosos subrayó que dicho romance fue antes de que conociera a la actriz Sabrina Carballo.

La razón por la que Chanchi Estévez abandonó El Hotel de los Famosos: "Injusticia total"

Chanchi Estévez tomó una inesperada decisión en El Hotel de los Famosos (El Trece): decidió abandonar el reality. El exfutbolista explicó que su decisión fue motivada por varias injusticias que se dieron en la competencia, especialmente por la eliminación de Sabrina Carballo, su expareja. Sabrina perdió contra Lissa Vera, exintegrante de Bandana, en el "desafío de la H". Resulta que en medio de la final, la producción la detuvo porque había infringido las reglas del juego por seguir las indicaciones de Martín Salwe, quien le marcó un camino que no se podía hacer. Es por esto que "Chanchi" lo consideró una injusticia y decidió renunciar al reality. Inmediatamente después, Salwe siguió sus pasos pero al poco tiempo se arrepintió.

"Siento una frustración que no pensé que iba a sentir. Estoy enojada, así que prefiero no decir nada", expresó Carballo al ser eliminada. Y "Chanchi" les dijo a los conductores, Pampita y "El Chino" Leunis: "La verdad que fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada, hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen". Estévez explicó que "si hubiera pasado con otro participante, seguramente hubiera hecho lo mismo, pero con Sabrina se agravó muchísimo la situación". "No me gusta verla así, es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego hicieron que a veces haga cosas que no quería hacer, pero en líneas generales, esta es mi manera de reivindicarme con ella. te quiero, Sabri", señaló el deportista.