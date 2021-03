Viacom contra Susana Giménez tras su llegada a Amazon Prime Video

Si bien el contrato que la diva Susana Giménez mantiene con Telefe no contempla exclusividad en cuanto a plataformas de streaming, su llegada a Amazon Prime Video desató un escándalo que recién comienza entre los multimedios ViacomCBS y su competidor directo y quienes alzaron la voz fueron los directivos del canal de las pelotas según afirmaron en Intrusos en el Espectáculo.

El periodista Rodrigo Lussich ya había adelantado la guerra que se desataría tras el anuncio que la histórica estrella de Telefe realizó a través de su cuenta de Instagram sobre la una nueva producción para Amazon Prime Video que acababa de aceptar. Este martes, el conductor de Intrusos llevó a su sección Los Escandalones el enojo que desató en los directivos de ViacomCBS, conglomerado de medios dueño de Telefe, el acercamiento de la diva de los teléfonos a la competencia. Tal fue el enojo del grupo empresario que lanzaron una lapidaria frase que sugirió, además de una traición, que Susana no trabajó tanto durante el último año.

Lussich reveló que la furia contra la diva fue creciendo en estos días, ya que ella cobró la totalidad de su contrato en 2020, a pesar de no haber realizado su programa a causa de la pandemia. A esto se le suma el agravante en torno al contrato de Susana que sigue vigente para 2021 y que ya está cobrando a pesar de que su recién vuelva al aire en Telefe durante el segundo semestre.

Luego, el periodista fue por más y reveló una acusación que habrían lanzado los directivos de ViacomCBS. “La frase lapidaria es: ‘Le pagamos todo 2020 para que solo haga una tortilla con Marley, ¿y nos hace esto?”, expresó el periodista. La observación refiere a la participación que la rubia tuvo el año pasado en Por el mundo en casa, ciclo que conduce su amigo Marley, en donde justamente preparó esa tortilla.

Semanas atrás, Susana compartió un video en el que explicó que la nueva serie: “es muy graciosa y para Amazon Prime Video, y dirigida por Martín Piroyansky que parece que es un genio además de ser el protagonista". "Yo hago uno de los capítulos y un poquito más, es un cameo. No soy la protagonista, es una cosa chiquita pero me divierte porque hace un año y medio que no hago algo artístico. No puedo contar nada más”, adelantó.

Al respecto de su llegada a Amazon, Lussich aseguró que la contratación de la diva para la gran plataforma de streaming fue gestionada por dos exdirectivos de Telefe que también se fueron a la competencia. “Es como una vendetta de dos exempleados del canal despechados. Le quisieron birlar a Susana”, enfatizó.