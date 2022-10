Santiago Giorgini se quebró en vivo al contar el dramático incendio de su casa: "No quedó nada"

El chef dialogó con Jey Mammón y contó detalles del hecho ocurrido en su casa mientras dormía. Santiago Giorgini reveló cuál fue el origen del incendio.

Santiago Giorgini se pronunció sobre el incendio ocurrido en su casa la semana pasada y no pudo contener la emoción al relatar cómo fueron los días posteriores a ese suceso. El cocinero de La Peña de Morfi demostró su entereza en una reciente emisión del ciclo fundado por Gerardo Rozín y se mostró agradecido por que el accidente no afectó a ninguno de los miembros de su familia.

"Como es mi rutina habitual, cuando terminamos el programa, voy a mi casa, llego cinco y media o seis de la tarde, me doy una ducha. En general, merendamos con mis hijas y con mi mujer o dormimos una siesta porque quedamos molidos después de un programa en vivo de cinco horas", comenzó su relato el chef y contó que sus hijas habían salido con sus novios, por lo que solo estaban él y su esposa en el domicilio.

Giorgini contó que el incendio se provocó porque habían dejado el lavarropas y secarropas funcionando. "En mi caso es uno que trabaja condensando el calor y te deja todo seco al cien por ciento. El secarropas tuvo un desperfecto mecánico. No fue eléctrico", reveló el cocinero sobre lo que informaron los peritos de los bomberos. Y agregó: "Se clavó el motor, que funciona con unos rulemanes, y eso generó fricción, levantó temperatura e hizo que se derrita un plástico, un cable o un papel interno. Y, de ahí en más, se empezó a prender fuego todo".

"El SAME nos puso oxígeno durante media hora y teníamos la cara negra de todo el hollín. Nos dijeron que, unos minutos más, y no estábamos acá. Lo único importante es la vida, lo demás es material", concluyó Santiago en diálogo con Jey Mammón.

La insólita anécdota que Jey Mammón contó en La Peña de Morfi

"Ayer, justo, me vino… Uy, no sé si contarlo. No sé si es para el aire. Ayer me vino a ver un chabón al espectáculo. Le dije lo bueno que estaba y el chabón, ¡era seminarista! ¡Se iba a hacer cura!", enunció el humorista ante la mirada de los miembros del elenco de la obra teatral, La Verdad, Candela Vetrano y Agustín "Cachete" Sierra. Y agregó: "En realidad me dijo ‘me voy a hacer cura’ y ahí yo le dije ‘¡cómo te vas a hacer cura!’. ¡No lo hagas! No sé si se lo dije o lo pensé, pero a veces no sé si está tan bueno ser honesto".