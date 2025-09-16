Santiago del Moro habló sobre la salud de Thiago, quien sufrió un violento accidente víal.

El accidente víal de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, ha consternado a muchos en el mundo de la televisión. Producto de un violento choque de la moto Honda que manejaba contra un Corsa gris, debió ser internado en terapia intensiva y toda su familia está pidiendo cadena de oraciones por él. Eso incluye a Daniela Celis, madre de sus dos hijas gemelas con la que recientemente habían terminado su relación.

Diversos amigos que el joven se hizo en la casa más famosa del país se han manifestado al respecto: desde Julieta Poggio, madrina a su vez de Laia y Aimé, hasta Marcos Ginocchio, ganador de aquella edición. En las últimas horas, quien habló sobre el lamentable suceso fue Santiago del Moro, quien condujo las tres temporadas más recientes de GH (incluyendo aquella donde compitió Thiago).

Thiago Medina y el momento en que se produce el choque en Moreno.

¿Qué dijo Del Moro sobre la salud de Thiago?

El reconocido conductor conversó con LAM, donde fue consultado acerca de lo ocurrido con Thiago. "Estoy atento para, simplemente, estar y acompañar. Pobrecito lo que le pasó, un accidente horrible", expresó respecto al rol que está teniendo en todo esto, como persona que ha interactuado en reiteradas oportunidades tanto con él como con su círculo más íntimo.

Además, señaló que incluso conversó con Daniela Celis, así como también con otros exparticipantes que son parte hoy por hoy de su vida: "Me comuniqué con Dani y con un par, pero eso queda para otro momento". Sin embargo, dejó en claro que por lo pronto "lo importante es estar y ponerse a disposición de la familia".

El último parte médico, brindado por la tarde de este lunes, establece que "el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica". "Se encuentra estable y con pronóstico reservado", concluye el mismo.