Sandra Borghi enfureció contra un camarógrafo de TN en vivo: el video

Sandra Borghi protagonizó un tenso momento al aire en el noticiero de TN Todo Noticias con uno de sus compañeros. El camarógrafo le advirtió sobre un objeto suyo que molestaba a la puesta en escena, pero la periodista lo tomó a mal y se mostró completamente fastidiosa.

El video de Sandra Borghi enojada con un camarógrafo en TN se volvió viral en las redes sociales. "¿Qué pasa Luberti, te molesta mi vasito de café? Sí, tengo vasito de café, tengo pañuelitos para la sinusitis y alcohol ¿Cuál es tu problema?", soltó la periodista.

El momento trascendió tanto que varias páginas de Instagram, Twitter y TikTok se hicieron eco de la situación y el usuario @newmediaar fue quien lo publicó. "Le hablo al camarógrafo que se me queja. Me hace señas de 'se ve el vasito de café'. Qué tupé este Luberti ¿no? ¿Qué opinás?", siguió Borghi, quien buscó complicidad con uno de sus compañeros de piso.

"Que nos regale unas tazas", expresó su colega, mientras que la conductora de TN dijo: "No sé, comprate algo". Desde la producción mandaron al corte directamente sacándola del aire y con una puesta en escena de la autopista 25 de Mayo.

Repudiables dichos de Sandra Borghi contra Camila Homs

Sandra Borghi hizo un repudiable comentario al aire sobre Camila Homs en medio de la mediación económica de la influencer con Rodrigo De Paul, el papá de sus hijos. Luego de que se conociera la nueva información sobre el tema al aire del programa de El Trece, la periodista hizo un análisis con una mirada cuestionable sobre el tema

La situación se dio luego de que el panelista Javier Fabracci diera a conocer los reclamos económicos que Homs incluyó dentro de la mediación con su expareja. Al escuchar el detalle de lo que la influencer necesita para sus hijos, Borghi realizó un comentario fuera de lugar en contra de Camila Homs.

"Me parece un montón, me parece irrisorio, no lo puedo creer, pero es la calidad de vida de los hijos y es mantener el estándar de vida que venían teniendo. En esta instancia, ella va por el daño", expresó Borghi criticando los pedidos económicos de la influencer tras su separación de Rodrigo De Paul.

Por último, Borghi sentenció con una repudiable determinación sobre Homs: "¿Vos te creés que el importa que no juegue en el mundial? Está totalmente despechada, lo único que quiere es no verla a Tini en la tribuna festejando".