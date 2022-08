Salieron a la luz las exigencias de Wanda Nara para su vuelta a la televisión

La famosa empresaria formará parte del nuevo programa de Telefe, pero impuso ciertas condiciones que la producción tendrá que cumplir.

Ya empezó la cuenta regresiva para el estreno de ¿Quién es la máscara?, el nuevo reality show de Telefe del que Wanda Nara formará parte como jurado. Sin embargo, parece que la reconocida empresaria de cosméticos impuso algunas exigencias para que la producción cumpla mientras dure el contrato.

Aunque si bien aún no se confirmó la fecha de estreno del programa de canto, el canal ya lanzó el primer spot publicitario del programa que conducirá Natalia Oreiro y que, además, contará con la participación de Lizy Tagliani, Karina "La Princesita" y Roberto Moldavsky. Sin embargo, parece que incluso antes del estreno del ciclo, Nara ya tuvo algunas exigencias con la producción.

Según informó el Diario Show, Nara tuvo una reunión con los vestuaristas del programa y arregló el código de vestimenta que quiere mantener a lo largo del programa. Y al parecer, esto se empezó a cumplir desde la grabación de las publicidades para promocionar el programa en redes sociales.

Según informó este mismo medio, Wanda Nara pidió que, para la pauta publicitaria, quería utilizar un vestido escotado y de un color diferente al que utilizara Natalia Oreiro. Justamente, la empresaria estaría buscando diferenciarse de la conductora para que cada una brille por sus propios medios.

Wanda Nara, camino a ser "persona no grata" en Uruguay: "No sos bienvenida"

Wanda Nara sigue en guerra conta Carmen Cisnero, su exempleada doméstica, quien la denunció por una supuesta falta de pago, por maltrato laboral y que incluso filtró un audio privado que le había enviado la empresaria meses atrás. En medio de esta polémica, Nara recibió otra noticia desalentadora: que están por declararla "persona no grata" en Uruguay.

Esta polémica entre Wanda y Carmen trascendió no solo en Argentina sino también en otros países como en Uruguay, en donde una agrupación de empleadas domésticas se unió en favor de Carmen para demostrarle su apoyo. Es por esto que están en lucha para declarar a la mediática como "persona no grata" en su país.

Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, compartió un comunicado emitido por la líder de esta agrupación. "Mi nombre es Rosa Fuentes y queremos hacerte llegar con otros compañeros la indignación que tenemos al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen. Ella hace alarde de toda la plata que tiene y sus negocios pero no paga", le comunicó una mujer mediante una nota de voz.

"Nosotras, las trabajadoras domésticas uruguayas, queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara. Esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo", comienza diciendo la carta que emitieron.

Y cierra: "Exigimos que la señora sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, concluye el comunicado. Hasta ahora, la empresaria no se manifestó al respecto pero dejó en claro que iniciará acciones legales.