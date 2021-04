Sacada, Canosa citó a Cristina y Navarro en un bochornoso editorial

Desatada: Viviana Canosa citó a Cristina y Navarro en su editorial.

En su programa diario Viviana con vos (A24) la conductora macrista Viviana Canosa militó la presencialidad de las clases en una situación sanitaria al borde del colapso y se atrevió a citar una frase popular de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (quitándole el verdadero sentido en el que fue pronunciada) para titular su rabioso editorial. Como si fuera poco, también utilizó la icónica frase de Roberto Navarro, 'que no te tomen por boludo'.

"Nosotros los padres hacemos malabares para explicarles a nuestros hijos cómo sigue la vida: si hay clases, no hay clases, si los llevamos al colegio. Mi hija Martina me dijo algo a la mañana que me impactó: 'Mamá, me estás desorganizando la vida. Teníamos una semana armada y me la desorganizaste'. Yo hoy a mi hija no la mandé al colegio", arrancó la conductora, en un violento editorial que llamó 'Nos desorganizaron la vida' haciendo alusión a un discurso que Cristina Kirchner proclamó en 2017, en contra del entonces presidente Mauricio Macri.

Siguiendo el desatado apoyo a la presencialidad en los colegios ante el avance de la segunda ola del COVID-19, sentenció delirante: "Tus hijos hablan de Alberto, de Larreta, de Trotta, y ponen un noticiero para preguntarse si tienen al día siguiente clases o no. O sea, esto es un desastre. Decían que la educación era lo último que iban a cerrar pero fue lo primero. Creo que estamos en el horno".

"Cristina decía algo muy interesante en 2017, 'Macri, usted nos desorganizó la vida'. Claramente ya no importa quien gobierne, todos nos desorganizan la vida. Creo que cuando vuelvan las clases los chicos, desde jardín de infantes, van a tener que tener nuevas materias: epidemiología 1 y 2, infectología, empatía y Nos toman de boludos 1 y 2", cerró, tomando las icónicas frases de la Vicepresidenta Cristina y el periodista Roberto Navarro, y tergiversándola para su conveniencia.

Unidos en un acto de amor macrista: Viviana Canosa se levantó en vivo a El Dipy

Invitado al programa diario de Viviana Canosa en A24, el cumbiero macrista El Dipy opinó sobre la actualidad socio política y la conductora anti derechos aprovechó para "piropearlo" en vivo. "Te como la boca", soltó Canosa, sin ningún tipo de filtro y lanzada a la seducción del férreo macrista.

"A vos te quiero. Hasta un romance nos inventaron", arrancó diciendo Canosa, a lo que El Dipy sumó con un tono cargado de ironía: "Ah sí. Les mando un saludo a los chicos de la revista Paparazzi que inventaron que tuvimos un encuentro en pandemia". Tentada en risas, la periodista macrista lanzó: "No me han faltado romances en todos los rubros".

Siguiendo su crítica hacía el periodismo amarillista El Dipy prosiguió: "Nosotros ni siquiera nos dimos un beso en el cachete. Nos conocimos en pandemia. ¡Que bárbaro!". Lanzada, Viviana Canosa remató con un: "Después te como la boca". El comentario descolocó a El Dipy, que atinó a reírse minutos después de la picante declaración.