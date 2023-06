Sabrina Rojas se destapó y reveló la verdad sobre su ruptura con El Tucu López: "Soy sincera"

La modelo habló sobre su reconciliación con "El Tucu" López. Sabrina Rojas terminó con las especulaciones de la prensa tras su ruptura con el conductor de TV.

Sabrina Rojas rompió el silencio en relación a su vínculo con Luis "El Tucu" López, después de su ruptura. La modelo y actriz dialogó con Fernando Dente y dio a conocer cuál es la dinámica en su amorío con López, en medio de un sinfín de especulaciones por parte de la prensa y de los usuarios de redes.

Rojas y López comenzaron a salir en agosto del 2021, cuando ambos aseguraron que se trataba de una relación laxa y sin compromisos ya que se estaba conociendo. Con el correr de los meses, la pareja comenzó a mostrarse más sólida y el conductor de televisión y radio se involucró con los hijos de Rojas producto de su matrimonio con Luciano Castro, Fausto y Esperanza. Hace algunas semanas se conoció que la estrella de la obra teatral Desnudos y el presentador de Es por ahí se habían distanciado y en la prensa se especuló con las diferencias en sus estilos de vida: él no tiene hijos y vive solo, mientras ella vive con sus dos hijos, cuya tenencia comparte con Castro.

"A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos. Si yo digo ‘me reconcilié’ y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo ‘me separé’, entonces es mejor guardarse y ver qué pasa", señaló Rojas en el ciclo de las noches de América TV. Además, la actriz aseguró que los rumores que instalaron algunos periodistas de espectáculos eran ciertos: "Yo tengo horarios muy distintos a los de él, dinámicas muy distintas, y eso nos está costando mucho que encaje. Él no tiene hijos y yo sí, me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Soy de necesitar horarios porque pienso en mis hijos y en mí, y el Tucu, que vive solo con su perro tiene otra dinámica, entonces a veces nos está costando".

Cómo les dijeron Sabrina Rojas y Luciano Castro a sus hijos que se separaban

Rojas habló sobre la importancia de crear atmósferas saludables para los niños cuando los padres se separan y relató cómo fue su caso. "Mamá y papá se separaron, pero vamos a ser siempre una familia de una manera distinta. Pero también es esto de que mamá a veces llora, no es perfecta, está triste. No puedo dar consejos, pero en mi caso fue priorizar a mis hijos. La vida es bella para ellos y que no se enteren lo que sucedía con mamá y papá. Antes y durante la separación", señaló la celebridad de TV.